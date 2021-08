Kitajski zid (The Great Wall)

The Great Wall © 2016 Universal Studios. All Rights Reserved.

Zhang Yimou, vizionarski režiser slikovitih uspešnic Hiša letečih bodal, Dvigni rdečo svetilko in Heroj, predstavlja dih jemajoči akcijski fantazijski spektakel o bojevnikih, ki v starodavni Kitajski branijo Kitajski zid pred hordo pošastnih bitij, pri tem pa jim pomaga lokostrelec v podobi Matta Damona.

ZDA, Kitajska │ 2016 │ 98 min. │ Akcijska domišljijska pustolovščina R: Zhang Yimou I: Matt Damon, Jing Tian, Pedro Pascal, Willem Dafoe, Andy Lau IMDb: 5,9/10 │ Rotten Tomatoes: 35 % │ Uporabniki Googla: 74 %

V temačnem srednjem veku se neustrašna bojevnika in vojaška plačanca William in Pero podata na nevarno pot proti Kitajski, da bi odkrila skrivnosti njihovega naprednega orožja. Ko prispeta na cilj, ju obtožijo vohunstva in zaprejo.

Zahodnjaka kmalu zatem ugotovita, da sta se znašla sredi krvave bitke za preživetje človeštva. Deželo s severa vsakih 60 let napadejo srhljive pošasti in edino, kar jih lahko ustavi, je Veliki kitajski zid.

"Kot čisti spektakel je Veliki zid popolnoma osupljiv." Bilge Ebiri, Village Voice

"Popolnoma noro divje." Katie Walsh, Tribune News Service

"Zmagovalec filma je vizualni spektakel, ki je hkrati futurističen in zgodovinski, Zhang pa uspe vanj vključiti veliko obljubljenih 'kitajskih elementov', vključno s čudovitim posnetkom tradicionalnih nebesnih luči na pogrebu nekega junaka." Helen Roxburgh, Guardian

Napovednik filma Kitajski zid: Zanimivosti: Kitajski zid je prvi film, ki ga je kitajski režiser Zhang Yimou (Hiša letečih bodal, Dvigni rdečo svetilko, Heroj, Prekletstvo zlate rože, Vrnitev domov) posnel skoraj povsem v angleščini, izjema so samo nekateri dialogi v mandarinščini.

(Hiša letečih bodal, Dvigni rdečo svetilko, Heroj, Prekletstvo zlate rože, Vrnitev domov) posnel skoraj povsem v angleščini, izjema so samo nekateri dialogi v mandarinščini.



Njegov proračun je predvidoma znašal 135 milijonov ameriških dolarjev oziroma slabih 114 milijonov evrov.

Film so snemali več kot tri leta, snemalno ekipo pa je sestavljalo več kot tisoč ljudi.



Med njimi je bilo več kot sto prevajalcev, prav prevajanje oziroma sporazumevanje med igralci ter člani mednarodne snemalne ekipe pa je bil po mnenju režiserja najbolj impresiven del te zahtevne produkcije.

Kitajske oblasti filmarjem niso izdale dovoljenja za snemanje na Velikem kitajskem zidu, zato so si ti večinoma pomagali z digitalnimi učinki, sami pa so zgradili tudi tri odseke replike zidu.

Matt Damon se je za vlogo vojaškega plačanca in lokostrelca Williama uril na Madžarskem pri enemu od najboljših strelcev vseh časov, večkratnemu svetovnemu rekorderju Lajosu Kassaiu .

Matt Damon se je za vlogo vojaškega plačanca in lokostrelca Williama uril na Madžarskem pri enemu od najboljših strelcev vseh časov, večkratnemu svetovnemu rekorderju Lajosu Kassaiu.

Damon je bil že dolga leta pred tem projektom velik oboževalec Zhanga Yimoua.



Kitajskega režiserja je označil celo za ikono in legendo oziroma za "Stevena Spielberga Kitajske".

Kitajskega režiserja je označil celo za ikono in legendo oziroma za "Stevena Spielberga Kitajske".

Prepričanje, da je Kitajski zid edina človeška struktura na Zemlji, ki jo z Mednarodne vesoljske postaje lahko vidimo s prostim očesom, je samo mit.

