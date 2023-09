Matt Damon z ženo uživa v floridskih sončnih žarkih #foto

52-letni igralec Matt Damon si je s 47-letno ženo Luciano Barroso na plaži v Miamiju privoščil oddih po napornem poletju, v katerem so predstavili film Oppenheimer. V tem Damon igra pomembno vlogo generala Leslieja Grovesa. Zakonca sta poročena že skoraj 20 let, a več kot očitno se še vedno dobro počutita v družbi drug drugega.

52-letni Matt Damon in žena sta še vedno v dobri formi. Foto: Profimedia

Na miamijski plaži ob Atlantskem oceanu sta si privoščila sproščujoč klepet. Damon si je oblekel preproste črne kopalke in jih kombiniral s sončnimi očali, njegova žena pa si je nadela bikini modre barve in si na glavo poleg sončnih očal nadela kapo s ščitnikom za zaščito pred vročim soncem, saj temperature v Miamiju na Floridi še vedno dosegajo 30 stopinj Celzija.

Pred meseci na oddihu v Grčiji z igralskimi kolegi

Pred nekaj meseci sta si privoščila oddih na grškem otoku Mikonos, kjer sta se družila z drugimi slavnimi igralci, med drugim Chrisom in Liamom Hemsworthom. Družili so se tudi člani njihovih družin. Damon ima z ženo štiri otroke. Trije so se jima rodili v času zakona, in sicer Isabella, Gia in Stella, ženino najstarejšo hčer Alexio Barroso pa je posvojil. Chris Hemsworth ima z ženo Elso Pataky tri otroke. "Chris je tako kot jaz velik oboževalec Matta Damona, a ko sem spoznala njegovo ženo, sem postala še večja oboževalka njegove žene," je leta 2018 za revijo People o odnosu z Damonom in njegovo ženo Luciano povedala Elsa Pataky. Dodala je, da se družijo tudi zato, ker imajo vsi otroke in je lažje početi stvari z ljudmi, ki te razumejo.

Foto: Profimedia

Z ženo praznujeta pomembno obletnico poroke

Letos Damon poleg opevane vloge v filmu Oppenheimer z ženo, s katero sta se poročila decembra 2005, praznuje 18. obletnico poroke. Damon je v intervjuju za Jake's Takes povedal, da je profesionalni igralec tudi zaradi podpore žene. "Biti profesionalni igralec pomeni, da greš in oddelaš 15-urni delovnik. Takrat daš od sebe popolnoma vse, čeprav veš, da se včasih trudiš zaman. Če lahko to narediš z najboljšim mogočim odnosom, si profesionalec, pri tem pa mi je Luciana res pomagala," je še povedal Damon.

