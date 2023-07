Stiskanje v plitvini: Matt Damon uživa na Mikonosu #foto

Oskarjevec Matt Damon ter avstralska filmska zvezdnika Chris in Liam Hemsworth so z družinami konec junija pripotovali na mondeni grški otok Mikonos. Tam jih sicer na vsakem koraku spremljajo paparaci, a videti je, da jih to ne moti preveč, ampak se predajajo morskim užitkom.

Matt Damon, brata Hemsworth in njihove družine že dober teden dni počitnikujejo na Mikonosu in se, sodeč po fotografijah, odlično zabavajo. Foto: Profimedia

Tako so Matta Damona ujeli, ko se je v plitvini na plaži Parago stiskal, objemal in poljubljal z ženo Luciano Barroso, s katero ima tri hčerke, te so z njima prav tako na Mikonosu.

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

V restavraciji pustili tisoč evrov napitnine

V preteklih dneh so Damona in brata Hemsworth videvali po vseh najbolj vročih točkah otoka, med drugim so obiskali priljubljeni klub s transvestitskimi šovi, se tam družili in fotografirali z nastopajočimi. Prav tako se z veseljem fotografirajo z oboževalci, ki jih oblegajo, še posebej pa so navdušili zaposlene v eni od restavracij. Tam so najprej naročili (in pojedli) vso ponudbo z jedilnega lista, nato pa ob plačilu računa osebju pustili še tisoč evrov napitnine.

