Stopnja smrti (Boss Level)

Akcijski ZF-triler o upokojenem vojaškem specialcu (Frank Grillo), ki poskuša pobegniti iz neskončne časovne zanke, v kateri ga vsak dan brutalno umorijo. V filmu režiserja Joa Carnahana (Narko, As v rokavu, A-ekipa) igrajo še Mel Gibson, Naomi Watts in Michelle Yeoh.

ZDA │ 2021 │ 96 min. │ Akcijski ZF-triler R: Joe Carnahan I: Frank Grillo, Mel Gibson, Naomi Watts, Michelle Yeoh, Ken Jeong IMDb: 6,8/10 │ Rotten Tomatoes: 74 % │ Uporabniki Googla: 78 %

Upokojeni veteran posebnih vojaških enot Roy Pulver podoživlja en in isti dan, na koncu katerega ga vsakič brutalno umorijo neznani plačanci. Roy ves ta čas zbira posamezne informacije, te pa bi ga nazadnje morale pripeljati do odgovora, kdo ga želi ubiti in zakaj vedno znova vstaja od mrtvih.

"Karizmatični stranski igralec Frank Grillo je v središču pozornosti tega razvedrilnega trilerja o časovni zanki." Richard Roeper, Chicago Sun-Times

"Včasih potrebujete malo zabave in Stopnja smrti jo prinaša." G. Allen Johnson, San Francisco Chronicle

"Po ogledu četrtine filma pomislimo: 'Zakaj ni tega že prej kdo naredil?'" Owen Gleiberman, Variety

"Grillo vedno znova preseneča in navdušuje, ne glede na ustvarjalne ali finančne omejitve, ki mu jih postavljajo." Barry Hertz, Globe and Mail

Napovednik filma Stopnja smrti: Zanimivosti: Joe Carnahan se je več let trudil, da bi posnel ta film. Brata Chris in Eddie Borey sta že leta 2010 napisala scenarij z naslovom Continue (Nadaljuj). Carnahan ga je predelal in leta 2012 napovedal, da bo film režiral.



Z Frankom Grillom je že opravil poskusno snemanje, nato pa so vodilni pri studiu 20th Century Fox projekt ustavili, saj se niso strinjali z režiserjevo izbiro glavnega igralca.



Carnahan je posnetke s poskusnega snemanja objavil na Twitterju in pojasnil, da je želel z njimi deliti, "kako kul bi lahko bil ta film".

Glavni lik v filmu izjavi, da se igralec Liam Neeson samo pretvarja, da je silak.



Neeson je z režiserjem Carnahanom posnel filma A-ekipa (2010) in Preživetje (2011), v slednjem pa je igral tudi Frank Grillo.

Grillo tega dolgo časa ni razkril, saj ni želel upočasnjevati snemalnega procesa. Zdravnik mu je naravnal čeljust šele osem ur pozneje.

Dan, ki ga glavni junak podoživlja, je 9. maj. To je tudi rojstni dan režiserja filma Joa Carnahana.

Mel Gibson in Frank Grillo sta skupaj igrala že v trilerju Na robu teme (2010), Michelle Yeoh in Ken Jeong pa v romantični komediji Noro bogati Azijci (2018).

