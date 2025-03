Gigabitna hitrost za vse, ki imajo katerikoli paket NEO

Hitrost do enega gigabita v sekundi do uporabnika bodo vsem naročnikom postopoma omogočili do sredine aprila. Odvisno od paketa se povečujejo tudi hitrosti od uporabnika. Naročnine, vključno z akcijskimi, ostajajo nespremenjene. Telekom Slovenije uvaja tudi samodejne podnapise na 13 televizijskih programih, kar bo dobrodošlo predvsem za naglušne in gluhe, a tudi drugim uporabnikom prinaša obogateno uporabniško izkušnjo.

Kdor si bo želel še večje hitrosti do sebe, kot je en gigabit v sekundi, bo, če bodo tehnične možnosti to dopuščale, ob doplačilu izbral višjo hitrost do pet gigabitov v sekundi.

Skupaj z enakim višanjem dohodne hitrosti za naročnike kateregakoli paketa NEO se višajo tudi ¸privzete odhodne hitrosti – pri NEO A bo ta poslej 40 megabitov v sekundi, pri NEO B sto megabitov v sekundi in NEO C 300 megabitov v sekundi. Naročnikom paketov NEO A in NEO B so višje odhodne hitrosti na voljo ob doplačilu.

Gigabitne dohodne hitrosti bodo postopoma v naslednjih 30 dneh samodejno vklopili vsem naročnikom kateregakoli paketa NEO na optičnem širokopasovnem omrežju Telekoma Slovenije. Foto: Shutterstock

Samodejni podnapisi pri ogledu nazaj za 13 programov

Na 13 televizijskih programih, med njimi so vsi najpogosteje gledani slovenski programi, bo platforma NEO omogočala samodejno podnaslavljanje. Nova funkcionalnost je na voljo brezplačno, v Telekomu Slovenije pa so jo razvili kot nadgradnjo svojih dosežkov pri govornem upravljanju na platformi NEO in z uporabo naprednih algoritmov umetne inteligence.

Nov dosežek omogoča večjo dostopnost televizijskih vsebin ranljivim skupinam, kar podpirajo tudi pri Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije. Trenutno so samodejni podnapisi omogočeni pri ogledu nazaj za 11 slovenskih in dva tuja programa (pri tujih programih so podnapisi v angleščini, kot je izvirna vsebina), pri Telekomu Slovenije pa že razvijajo samodejno podnaslavljanje tudi pri vsebinah v živo.

Posodobitve spletne storitve NEO.io in aplikacije za pametne televizorje NEO TV Lite zagotavljajo, da je uporabniška izkušnja platforme NEO čim enotnejša ne glede na vrsto naprave, prek katere se spremlja. Foto: Telekom Slovenije

Različne naprave, še enotnejša uporabniška izkušnja

Uporabniki storitve NEO.io, ki omogoča ogled televizijskih vsebin prek spleta, in aplikacije NEO TV Lite za pametne televizorje bodo prav tako zaznali prenovljen uporabniški vmesnik in še nekatere izboljšave pri delovanju.

S tem postaja uporabniška izkušnja platforme NEO še enotnejša in zato uporabnikom prijaznejša neodvisno od načina spremljanja – na zaslonu televizorja, znotraj pametnega televizorja, na računalniku ali mobilnih napravah, so sporočili iz Telekoma Slovenije.