Telekom Slovenije ob vstopu v praznično obdobje in ob 6. obletnici platforme NEO gledalcem podarja brezplačno programsko shemo Mega HD ter številne programske opcije, kot so Balkan, Cinestar TV Premiere, Eksplozivni, Eksplozivni +, Minimax +, Rus 5+, Šport, Curiosity Stream, Šah z Lauro Unuk, Kitchen TV, Kultura, FilmBox in Da VinciV. V vsebinah boste gledalci lahko uživali en mesec, od petka, 13. decembra, letos pa do ponedeljka, 13. januarja 2025, so sporočili iz Telekoma Slovenije.

Multimedijska platforma NEO je večplastna in vsestransko uporabna. Poleg naprednega Smartboxa in aplikacije NEO TV Lite za pametne televizorje obstaja tudi mobilna aplikacija NEO za pametne telefone in tablice, deluje pa tudi na računalniku, v spletnem brskalniku. Foto: Telekom Slovenije

V Sloveniji je že več kot 300 tisoč smartboxov NEO, priljubljeno multimedijsko platformo pa ljudje prepoznavajo tudi po naprednem upravljanju z glasom. NEO namreč podpira slovenski jezik, prepozna tudi narečja. To prednost zdaj uporablja že več kot devet desetin uporabnikov. Kot so sporočili iz Telekoma Slovenije, so ti letos skupaj izrekli že več kot 200 milijonov glasovnih ukazov. Najpogosteje uporabljan ukaz pa je za menjavo TV-programov, še dodajajo na Telekomu.

Za uporabo NEO platforme ni treba dolgo čakati. Naročnino lahko sklenete osebno na prodajnem mestu ali na daljavo. Nato prejmete modem in do tri NEO Smartboxe, ki jih namestite kar sami, NEO pa deluje takoj po namestitvi. Kot poudarjajo na Telekomu Slovenije, je priklop hiter in enostaven, opremo lahko naročite na prodajnem mestu ali po telefonu na 041 700 700.

Poleg brezplačnega spremljanja vsebin na NEO lahko novi in obstoječi naročniki fiksnih paketov s televizijo izberejo tudi programske opcije s 50-odstotnim popustom za 12 mesecev ob vezavi za 24 mesecev.