Že več kot 300 tisoč aktivnih NEO Smartboxov

NEO je napredna platforma Telekoma Slovenije za upravljanje spremljanja televizijskih vsebin z glasovnim modelom v slovenščini, ki je s pomočjo umetne inteligence prilagojen slovenskim uporabnikom in celo podpira narečja. Več kot devet od desetih uporabnikov NEO uporablja glasovne ukaze, kar dokazuje priljubljenost in praktičnost takšnega načina uporabe. Lani so prešteli 177 milijonov glasovnih ukazov, letos jih pričakujejo več kot 200 milijonov, največ uporabnikov, to je povprečno deset milijonov mesečno, pa z glasovnim ukazom menja programe.

NEO je poleg naprave Smartbox prisoten tudi na aplikaciji NEO TV Lite za pametne televizorje, mobilni aplikaciji na pametnih telefonih in tablicah ter v spletnem brskalniku. Pri Telekomu Slovenije izpostavljajo, da je namestitev takojšnja, preprosta in brez gradbenih posegov, uporabnikom, ki prebivajo na naslovu, kjer optično omrežje še ni izgrajeno, pa omogočajo začasno rešitev prek mobilnega omrežja.