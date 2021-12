Varuj mi ženo (Hitman's Wife's Bodyguard)

V adrenalinskem nadaljevanju akcijske komedije Krij mi hrbet (2017) mora suspendirani telesni stražar (Ryan Reynolds) znova združiti moči s plačanim morilcem (Samuel L. Jackson) in njegovo ženo (Salma Hayek), da bi blaznežu (Antonio Banderas) preprečil izvedbo terorističnega napada na Evropo. Film so snemali tudi v Sloveniji in na Hrvaškem.