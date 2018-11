Izgubljena med valovi (Adrift)

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po neverjetni resnični zgodbi posneta romantična pustolovščina o mladem in sveže zaljubljenem paru (Shailene Woodley in Sam Claflin), ki se odpravi na jadranje čez Tihi ocean, kjer ju zajame najmočnejši zabeleženi orkan v zgodovini.

ZDA, Hongkong, Islandija│ 2018 │ 89 min. │ Romantična pustolovska drama R: Baltasar Kormákur│ I: Shailene Woodley, Sam Claflin, Jeffrey Thomas Ocena IMDb: 6,6/10│ Rotten Tomatoes: 71 % │ Uporabniki Googla: 89 %

Film je posnet po resnični zgodbi zaročenega para. Tami Oldham in Richard Sharp sta se odpravila na potovanje čez Tihi ocean in nista slutila, da ju bo zajel najmočnejši orkan v zgodovini.

Tami se po orkanu prebudi in najde uničeno barko in težko poškodovanega Richarda. Brez navigacije ali kakšnih drugih pripomočkov bo morala najti moč, da ju spravi nazaj na varno.

"Vsi deli filma so tako popolni, da me je pustil pretresenega in uničenega." Rex Reed, Observer

"Prenehajte guglati in si najprej oglejte film. Veseli boste, da niste vnaprej poznali vseh podrobnosti." Jocelyn Noveck, Associated Press

Napovednik filma Izgubljena med valovi: Zanimivosti: Scenarij temelji na avtobiografski knjigi Red Sky in Mourning: The True Story of Love, Loss, and Survival at Sea (Rdeče nebo v žalovanju: resnična zgodba o ljubezni, izgubi in preživetju na morju), ki jo je Tami Ashcraft napisala s pomočjo Susee McGearhart .

napisala s pomočjo . Več kot 90 odstotkov filma so posneli na morju. Nekateri snemalni dnevi so se začeli že ob štirih zjutraj in trajali tudi po 12 ur, snemalna ekipa pa v tem času ni videla kopnega.

Shailene Woodley je dejala, da so med snemanjem na odprtem morju zaradi morske bolezni skoraj vsi na krovu pogosto bruhali, izjemi sta bili samo režiser filma Baltasar Kormákur in direktor fotografije Robert Richardson .

je dejala, da so med snemanjem na odprtem morju zaradi morske bolezni skoraj vsi na krovu pogosto bruhali, izjemi sta bili samo režiser filma in direktor fotografije . To bi moral biti že četrti skupni celovečerec Milesa Tellerja in Shailene Woodley po komični drami Tukaj in zdaj (2013) in treh filmih iz franšize Razcepljeni, a je Teller zaradi prekrivajočih snemalnih urnikov od projekta odstopil. Richarda Sharpa je nazadnje odigral zvezdnik franšize Igre lakote Sam Claflin .

in Shailene Woodley po komični drami Tukaj in zdaj (2013) in treh filmih iz franšize Razcepljeni, a je Teller zaradi prekrivajočih snemalnih urnikov od projekta odstopil. Richarda Sharpa je nazadnje odigral zvezdnik franšize Igre lakote . Woodleyjeva je igrala vegetarijanko že v romantični drami Krive so zvezde (2014).

Islandski režiser Baltasar Kormákur je pred tem posnel še en angleško govoreči celovečerec, ki temelji na resničnih dogodkih in prikazuje boj med človekom in silami narave – film Everest (2015).

