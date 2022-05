Na snemanje so se odpravili z nasmeškom, že po dveh urah pa je sledil preobrat

Nocoj si boste na Planetu lahko ob 21.15 ogledali romantično biografsko dramo Izgubljena med valovi (Adrift), ki je premiera tega meseca! V njej bosta v glavnih vlogah nastopila igralca Shailene Woodley in Sam Claflin. Večino filma so posneli na morju, česar so se sprva veselili, potem pa ugotovili, da jim med snemanjem ne bo ravno postlano z rožicami …

Film Izgubljena med valovi (Adrift) prikazuje resnično zgodbo Tami Oldham (Shailene Woodley), ki je leta 1983 preživela 41 dni na morju. Na novo zaročena sta Tami Oldham in Richard Sharp (Sam Claflin) odplula na najbolj romantično potovanje svojega življenja s Tahitija v San Diego, njuno pot pa je zaznamoval uničujoč orkan.

Shailene Woodley v filmu Izgubljena med valovi (Adrift). Foto: IMDb

Shailene Woodley je že prvi dan snemanja ugotovila, da bo izvedbo filmskega projekta odločilno zaznamovala prisotnost morske bolezni. "Že prvi dan sem čutila njeno prisotnost, ampak nisem mogla bruhati. Vse bi dala, da bi lahko, saj telo potem spet prične normalno funkcionirati. Tako pa sem se spopadala s celodnevno slabostjo, kar je bilo še hujše. Molila sem samo, da naslednjih pet mesecev snemanja ne bo takšnih, kot je bil prvi dan."

Sam Claflin pa je razkril, da so se sicer na prvi dan snemanja odpravili z velikimi nasmeški, saj se je delo na morju vsem zdela sanjska služba. "Kako hitro se je to obrnilo! Samo dve uri kasneje nas je presenetila huda nevihta in nasmehe so zamenjali bledi pogledi. Tem pa je naposled sledilo tudi bruhanje vsakega člana filmske ekipe, Shailene je bila očitno izjema, ki je potrdila pravilo.

Režiser Baltasar Kormákur je celo uporabil trpljenja polne poglede igralcev s tistega dne, da bi nazorno pokazal na zaskrbljenost zaradi bližajočega se orkana. Igralka je pojasnila: "Kar gledalci vidijo v tem prizoru, je morda res videz nervoze, ampak v resnici sva s Samom samo poskušala zadrževati slabost, medtem ko so naju snemali."

Shailene Woodley in Sam Claflin. Foto: IMDb

Morska bolezen ni bila edini izziv, s katerim se je filmska ekipa srečala med snemanjem filma. Med drugim so bila vmes pogosto brez signala na mobilnih telefonih, imeli pa so tudi nedoločen urnik, saj ga je v veliki meri narekovalo vreme. "In ko si vsak dan ujet na čolnu s 15 ljudmi, se vsi soočajo z istimi stvarmi, kot so vdori v zasedena stranišča in skoki v ocean … Spopadali smo se s precej nelagodja in različnimi telesnimi vonjavami. Na srečo pa smo poskrbeli tudi za veliko humorja, kar je bilo lepilo, ki je držalo vse skupaj," je razkrila glavna igralka.

Shailene je v zaključku priznala, da ji je to snemanje dalo povsem drugačno perspektivo na življenje, ki ga sicer živi na kopnem: "Ko vsak dan vidiš sončni vzhod in sončni zahod s sredine oceana, postane vse v tvojem življenju zelo jasno. Od tega, zakaj si nekaj naredil, do tega, zakaj bi ali zakaj boš nekaj naredil. In zaradi tega občutka se počutiš srečno, ker si tam."

