Igralko muči občutek krivde, ker se v času epidemije počuti dobro

Nocoj ob 20. uri si boste lahko na Planetu premierno na slovenskih televizijah ogledali akcijski triler Neupogljivi (Insurgent), v katerem igra Shailene Woodley. Igralka je priznala, da jo muči krivda, ker se v času karantene zaradi epidemije koronavirusa počuti zelo dobro in hkrati razkrila, kakšno razkošno sproščanje si v tem času privošči kar doma.

Shailen Woodley je v enem izmed intervjujev odkrito dejala: "Dejansko se počutim zelo dobro, ampak je to težko priznati, ko veš, pri koliko ljudeh temu ni tako." Ne glede na občutek krivde, poskuša upoštevati nasvet prijatelja, ki ji je dejal, da se je sicer pomembno zavedati trenutne situacije, ampak da je prav tako pomembno ozavestiti svoje dobro počutje, saj kakršenkoli občutek krivde ne bo izboljšal krize.

Shailene Woodley v prizoru iz filma Neupogljivi. Foto: IMDb

Igralka je v nadaljevanju priznala, da se zaveda, da je njen občutek krivde le način racionalizacije tega, kar se trenutno dogaja na planetu in razlaga dogajanja. Razkrila je tudi, da sama preživlja veliko manj časa na socialnih omrežjih, to pa svetuje tudi vsem ostalim. "Ne berite komentarjev. Jaz si prav želim, da bi komentiranje novic onemogočili ali pa, da bi komentarje skrili. Tudi vam svetujem, da si filtirirate vsebine, ki jih berete."

Priznala je tudi, da ima sama več kot 200 neprebranih telefonskih in več kot 1000 neodgovorjenih elektronskih sporočil. "Gre samo za preventivno ohranjanje mojega mentalnega zdravja. Upam, da me imajo ljudje okrog mene dovolj radi, da bodo to razumeli," je povedala Shailene.

Povedala je še, da si za sproščanje in ohranjanje pozitive v teh kriznih časih privošči razkošno kopel. "Oh ja, naredim si kopel kot jo lahko izkusite le v toplicah. Zraven imam sveče, glasbo, uporabim pa tudi morsko sol in najrazličnejša eterična olja. Ne vidim razloga, zakaj bi morala plačati za toplice, če si lahko privoščim razvajanje kar doma."

Igralko Shailene Woodley boste nocoj lahko videli v akcijskem trilerju Neupogljivi (Insurgent), ki bo na sporedu ob 20. uri na Planetu.

