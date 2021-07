Shailene Woodley je skrivala svojo zaroko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Devetindvajsetletna ameriška igralka Shailene Woodley je v nedavnem intervjuju priznala, da sta s 37-letnim branilcem ameriškega nogometa Aaronom Rodgersom zaroko skrivala več mesecev.

"Zaroko sva javnosti razkrila samo zato, ker nisva želela, da bi novico pred nama razkril kdo drug," je priljubljena igralka povedala za The Hollywood Reporter.

Shailene Woodley svoje zasebno življenje le redko deli z javnostjo. Foto: Reuters

"Novice o zaroki nisva razkrila mesece in mesece. Odziv po objavi je bil resnično velik, zato sva se odločila, da še nekaj časa ne bova govorila o najinem odnosu," je še razkrila ameriška zvezdnica in dodala: "Še nekaj časa bova živela v najinem majhnem mehurčku."

Shailene Woodley in njen zaročenec Aaron Rodgers sta govorice o tem, da sta par, sprožila že julija 2020, prejšnji mesec pa je igralka razkrila, da sta se z Aaronom precej hitro vselila skupaj.

Sveže zaročen par je nedavno užival na Havajih v družbi slavnega igralca Milesa Tellerja in njegove žene Keleigh Sperry Teller, ameriške manekenke, ki je na svojem Instagram profilu delila skupne trenutke s potovanja.

Zvezdnica Shailene Woodley je za The Hollywood Reporter razkrila tudi to, da je na koncu izčrpajoče bolezni, s katero se je soočala od zgodnjih dvajsetih let.

"Zanimivo je iti skozi nekaj tako fizično napornega in imeti okoli sebe toliko ljudi, ki so pozorni na odločitve, ki jih sprejemaš, besede, ki jih rečeš, dejanja, ki jih počneš, kako izgledaš," je razkrila znana igralka, ki se je morala zaradi bolezni odreči veliko ponudbam za vloge.

"Počutila sem se neverjetno osamljeno. Dokler ljudje ne vidijo, da imaš zlomljeno roko ali nogo, se težko povežejo z bolečino, ki jo doživljaš, saj gre za tiho in nevidno bolečino," je še iskreno povedala igralka, poroča Page Six.

