Zaradi vloge v tem filmu so njeni otroci postali bolj priljubljeni med sošolci

Nocoj si boste na Planetu lahko ob 20. uri ogledali akcijsko romantično pustolovščino Razcepljeni (Divergent), v katerem igrajo Kate Winslet, Shailene Woodley in Theo James. V nadaljevanju si lahko preberete šest zanimivosti o nastajanju filma in igralcih.

1. Kate Winslet je razkrila, da je vlogo Jeannine v filmu Razcepljeni med drugim sprejela zato, ker je želela igrati v vlogi, ki bi se drastično razlikovala od njenih običajnih vlog in predvsem zato, da bi sodelovala pri filmu, ki bi si ga lahko ogledali tudi njeni otroci. Po njenih besedah so otroci na račun te vloge postali v šoli veliko bolj priljubljeni med svojimi sošolci, ko so slišali, da je »Jeannine« njihova mama.

Prizor iz filma s Kate Winslet v vlogi Jeannine in Theom Jamesom v vlogi Foura. Foto: IMDb

2. Theo James je vse prizore, v katerih se je moral boriti, odigral sam, brez pomoči kaskaderskega dvojnika.

Theo James v akciji. Foto: IMDb

3. Shailene Woodley in Miles Teller sta v resničnem življenju zelo dobra prijatelja, zato je bilo snemanje prizora, v katerem mora Shailene udariti Milesa, ponoviti večkrat. Igralka namreč ni mogla zamenjati naklonjenosti do prijatelja z agresijo in udarci. Miles se je po neuspelih snemanjih moral z njo na samem resno pogovoriti, da jo je pripravil do tega, da ga je močno udarila v grlo, kar mu je dejansko vzel sapo.

Shailenne Woodley in Miles Teller v filmu Razcepljeni. Foto: IMDb

4. Shailene Woodley je morala pred začetkom snemanja opravljati večdnevni tečaj streljanja. Na njem je sodelovala z dvema inštruktorjema, ki sicer delata pri policiji in v streljanju urita tudi bodoče policiste.

Shailenne Woodley. Foto: IMDb

5. Kate Winslet je bila med snemanjem noseča pet mesecev. Četudi je bila igralka prisotna na snemanju le štiri tedne, je njena nosečnost začela postajati vedno bolj opazna, zato so jo morali s kamero zajeti v sliko le nad pasom ali pa njen nosečniški trebušček zakriti z drugimi predmeti (mapami, iPadi …).

Kate Winslet z zakritim nosečniškim trebuščkom. Foto: IMDb

6. Celotna igralska zasedba je morala dva meseca pred začetkom snemanja obiskovati treninge skupinske 'boot-camp' vadbe in s tem izboljšati svojo kondicijsko pripravljenost in telesno vzdržljivost.

Akcijsko romantično pustolovščino Razcepljeni (Divergent) si na Planetu lahko ogledate nocoj ob 20. uri!

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.