Ti povabiš, Radenska časti!

Terase in vrtovi gostinskih lokalov so z začetkom tedna ponovno začeli odpirati svoja vrata. K uspešnemu zagonu gostinstva želijo prispevati v Radenski, saj gostom ponujajo brezplačne kupone za mineralno vodo Radenska in kavo, gostincem pa tako zagotavljajo prepotrebno spodbudo za hitrejše okrevanje po pandemiji. Na spletni strani www.zaskupaj.si si zagotovite kupon – račun za pijačo bodo namreč poravnali v Radenski!

Postopno sproščanje gostinstva je za marsikoga prineslo veliko olajšanje. Gostje so ponovno dobili priljubljeno mesto druženja in srečevanja, številni gostinci pa priložnost, da čim prej nadomestijo izgubljeni dohodek. Pri tem jim v Radenski zvesto stojijo ob strani, saj se zavedajo, da je za okrevanje gostinske panoge ključno, da se gostje čim prej vrnejo v lokale.

"V teh časih vsi potrebujemo optimizem in nove priložnosti. Zato smo se odločili, da gostincem priskočimo na pomoč pri oživljanju poslovanja, gostom pa polepšamo prve trenutke druženja," je povedal Jure Zrilić, direktor prodaje Radenska ADRIATIC.

Kako do kupona?

Brezplačni kupon zase in vam ljubo osebo lahko pridobite na spletni strani www.zaskupaj.si v nekaj enostavnih korakih: izberite lokal, registrirajte sebe in povabljenca, ko ta potrdi vabilo, pa že prejmete kupon za pijačo. Skupno bo Radenska poravnala stroške za 10.000 kavic in Radensk, ki jih lahko potrošniki popijejo v lokalih po Sloveniji. Trenutno je kupon mogoče unovčiti v prek 100 lokalih, število vključenih lokacij pa iz ure v uro raste.

Časa za pijačo s prijatelji bo še dovolj!

V Radenski pozivajo k odgovornemu ravnanju in spoštovanju ukrepov za preprečevanje okužb. Po pričakovanem nadaljnjem sproščanju ukrepov bodo imeli gostje namreč še dovolj priložnosti za srečevanja s prijatelji, saj so kuponi veljavni vse do konca junija. Odprtje lokalov smo vsi nestrpno pričakovali, zato poskrbimo, da se bomo v njih lahko še dolgo srečevali!

Koga bi na pijačo najprej povabili vi?

Obiščite spletno stran www.zaskupaj.si in razveselite osebo, s katero bi po dolgem času najraje klepetali ob kavici in Radenski! Na zdravje!

Naročnik oglasnega sporočila je Radenska.