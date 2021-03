Filmski zvezdnici nameravata poročiti svoje otroke

Film Sestri (Sisters) govori o dveh odtujenih sestrah, ki ju starši pokličejo v domače mesto, da bi pospravili svoji dekliški sobi, preden bodo hišo prodali. Vedno popolna Maura in divja Kate sta jezni in žalostni, ker njunih otroških spominov kmalu ne bo več, zato skleneta prirediti še zadnjo zabavo za nekdanje sošolce s srednje šole in tako podoživeti spomine na svoje zmagoslavne najstniške dni. Toda zabava uide izpod nadzora, podivjana množica pa začne uničevati hišo in motiti sosesko, zato imata sestri kmalu na grbi tako policijo kot jezne sosede … Film je režiral Jason Moore (Prava nota), poleg Amy Poehler in Tine Fey pa v Sestrah nastopajo tudi Maya Rudolph, James Brolin, Dianne Wiest, John Leguizamo, John Cena in drugi.

Amy Poehler, ki je zaslovela predvsem z vlogo v seriji Parki in rekreacija (Parks and Recreation), in Tina Fey (30 Rock), veljata za kraljici komedije, zato ju radi najamejo tudi za vodenje prireditev kot je podelitev zlatih globusov. Prvič sta se sicer skupaj izkazali z nastopi v oddaji Saturday Night Live, občinstvo pa jima je uspelo nasmejati tudi v komediji Sestri (Sisters) ter s filmoma Najeta mama (Baby Mama) in Zlobna dekleta (Mean Girls).

Amy in Tina pa nista znani zgolj po nastopih v komedijah, marsikdo jima zavida tudi njuno prijateljstvo. Igralki sta namreč najboljši prijateljici že več kot dve desetletji, javnost pa ju pogosto navaja kot zgled pravega prijateljstva. Podpirata se ne samo zasebno, ampak tudi javno, zatrdili pa sta, da si ne glede na obveznosti, ki jima jih prinašata njuni karieri, vedno vzameta čas druga za drugo.

Prvič sta se srečali na tečaju improvizacije, ki sta se ga v istem terminu udeležili v Chicagu. Kemijo sta očitno začutili že ob prvem srečanju, saj je Tina Fey med vsemi udeleženkami pristopila prav do Amy Poehler, da bi lahko z njo delila na novo odkrit lepotni trik za urejanje obrvi.

Razlikujeta se le po barvi las

Amy se spominja, da je bila to verjetno njena prva učna ura ličenja. Povedala je, da so ji Tino najprej omenili drugi udeleženci tečaja, saj naj bi takoj opazili, da imata podobne značajske lastnosti, razlikovali naj bi se zgolj po barvi las.

"Po prvem pogovoru sva na tečaju vedno sedeli skupaj nekje v ozadju in si šepetali smešne opazke o najinem učitelju," je zapisala Amy v svoji avtobiografski knjigi Yes, Please.

Ena ima dva sinova, druga pa kot naročeno dve hčerki ...

Igralki pa sta malo za šalo, malo zares v intervjuju za Entertaiment Weekly povedali tudi, da nameravata poročiti svoje otroke, da bosta tako postali tudi priženjeni sorodnici in nadgradili svoje prijateljstvo. Amy ima dva sinova, Tina pa kot naročeno dve hčerki.

"Dogovorili sva se, da si bova za na poroko nadeli obleki v barvi breskve. Govorila sem tudi s prijateljico, ki spremlja modne trende, in ta mi je zatrdila, da bo barva breskve v modi ravno takrat, ko bo pravi čas za poroko najinih otrok," je v šali povedala Tina.

Najboljši prijateljici Amy Poehler in Tino Fey boste nocoj ob 21.30 lahko na Planetu videli v komediji Sestri.

