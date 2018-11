Noro bogati Azijci (Crazy Rich Asians)

Crazy Rich Asians © 2018 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

Newyorčanka s svojim dolgoletnim fantom odpotuje v Singapur, kjer izve, da je njen partner potomec izjemno bogate dinastije in eden od najbolj zaželenih samcev v državi. Film je požel pohvale kritikov in postal najuspešnejša ameriška romantična komedija v več kot desetih letih!

ZDA │ 2018 │ 115 min. │ Romantična komedija R: Jon M. Chu │ I: Constance Wu, Michelle Yeoh, Henry Golding, Gemma Chan Ocena IMDb: 7,2/10│ Rotten Tomatoes: 92 % │ Uporabniki Googla: 93 %

Newyorčanka Rachel Chu, v ZDA rojena profesorica ekonomije kitajskih korenin, s svojim dolgoletnim partnerjem Nickom Youngom odpotuje v njegov domači Singapur, da bi se udeležila poroke njegovega najboljšega prijatelja.

Tam Rachel spozna, da je Nick potomec ene od najbogatejših singapurskih družin in posledično eden od najbolj zaželenih samcev v državi. Američanka kmalu postane tarča ljubosumnih samskih Singapurk iz visoke družbe, proti njej pa je nastrojena tudi Nickova mama.

"Film bo več kot zadovoljil sladek zob vseh ljubiteljic in ljubiteljev romantičnih komedij, ki so zadnje čase obupavali, ker se je ta penasti in poskočen žanr, ki ga tako obožujejo, odel v prostaštvo in različne odtenke sive." Ann Hornaday, Washington Post

"Ta priredba mednarodne knjižne uspešnice Kevina Kwana iz leta 2013 je več stvari: silovita pornografija življenjskega sloga, pretirano uglajeno in prijetno razvedrilo ter presenetljivo odločna raziskava razrednih in kulturnih razlik." Justin Chang, Los Angeles Times

Napovednik filma Noro bogati Azijci: Zanimivosti: Film je v svetovnih kinematografih zaslužil dobrih 236 milijonov ameriških dolarjev, od tega dobrih 173 milijonov v ameriških, in postal najdonosnejša ameriška romantična komedija v zadnjih 13 letih in šesta najdonosnejša vseh časov.





Istoimenska knjižna predloga je prvi del knjižne trilogije Kevina Kwana , studio pa je že napovedal snemanje nadaljevanja oziroma priredbe drugega romana v trilogiji – China Rich Girlfriend (Kitajsko bogato dekle).

, studio pa je že napovedal snemanje nadaljevanja oziroma priredbe drugega romana v trilogiji – China Rich Girlfriend (Kitajsko bogato dekle). Netflix je želel posneti film in zanj predlagal veliko večji proračun, a je avtor predloge Kevin Kwan ponudbo zavrnil in dal prednost 30-milijonskemu proračunu studia Warner, saj je želel dokazati, da so ameriško-azijski studijski filmi lahko komercialno uspešni.

Jon M. Chu (Odpleši svoje sanje 2, Mojstri iluzij 2) je razkril, da Michelle Yeoh ni bila zadovoljna z lažnim prstanom, ki naj bi ga nosil njen lik.

Igralka mu je zato pokazala smaragdni in diamantni prstan iz svoje zasebne kolekcije, ki ga vidimo v filmu.

(Odpleši svoje sanje 2, Mojstri iluzij 2) je razkril, da ni bila zadovoljna z lažnim prstanom, ki naj bi ga nosil njen lik. Igralka mu je zato pokazala smaragdni in diamantni prstan iz svoje zasebne kolekcije, ki ga vidimo v filmu. Film je v Singapurju naletel na mlačen sprejem. Očitali so mu pomanjkanje raznolikosti in pristnosti, saj pri snemanju niso sodelovali jugovzhodni Azijci in pripadniki drugih tamkajšnjih manjšin.

