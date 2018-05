Obeta se nam glasbeno-plesni spektakel leta #video

TV-priporočila

Veliki Gatsby (The Great Gatsby, 2013)

[video: 19080 / ]

V soboto, 5. 5, ob 22.05 na Kanal A.* | Ocena filma. | Film je na voljo tudi v videoteki DKino.

Razkošna in glasbeno obarvana filmska upodobitev slovitega romana F. Scotta Fitzgeralda, ki jo je posnel režiser uspešnic Romeo in Julija ter Moulin Rouge Baz Luhrmann in v kateri je naslovnega junaka upodobil Leonardo DiCaprio. Oskar za najboljšo kostumografijo in scenografijo.

Največji šovmen (The Greatest Showman, 2017)

Hugh Jackman, Michelle Williams in Zac Efron v biografskem muzikalu o človeku, ki je ustvaril svetovno cirkuško senzacijo in si prislužil naziv očeta zabavne industrije. Zlati globus in nominacija za oskarja za najboljšo izvirno filmsko pesem! • Film je na voljo v videoteki DKino.

Šola rocka (The School of Rock, 2003)

Ko kitarista Deweya Finna (Jack Black) naženejo iz skupine, se ta lažno predstavi kot učitelj in dobi službo v prestižni zasebni šoli, kjer svojo svobodomiselnost in ljubezen do rokovske glasbe prenese na učence. • V nedeljo, 6. 5., ob 16.30 na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Trilogija Prava nota (Pitch Perfect Trilogy)

[video: 4186 / ]

Trilogija o dekliški a capella skupini in njihovih udeležbah na različnih pevskih tekmovanjih je v svetovnih kinematografih zaslužila 565 milijonov ameriških dolarjev.

Drugi in tretji del trilogije, v kateri svoje glasilke napenjata Anna Kendrick in Rebel Wilson, sta najdonosnejši glasbeni komediji vseh časov, izvirnik pa je po zaslužku presegla samo še zgoraj omenjena Šola rocka.

Mamma mia! (Mamma Mia!, 2008)

Pred prihodom nadaljevanja v kinematografe si še enkrat oglejte romantičen muzikal, ki slavi mame, hčere in očete ter izgubljene in nove ljubezni. Uspešnice skupine Abba v filmu prepevajo Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan in Colin Firth. • V soboto, 12. 5, ob 15. uri na TV 1000.* | Tudi v videoteki DKino.

Flashdance (1983)

Zgodba o dekletu, ki sanja o tem, da bi se pridružila plesni skupini. Film je postal prava kulturna pop-senzacija, pesem What a Feeling pa je prejela oskarja za najboljšo filmsko skladbo. • V nedeljo, 6. 5, ob 12.05 na FOX Life in v ponedeljek, 7. 5, ob 18.55 na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Chicago (2002)

[video: 67916 / ]

V soboto, 12. 5., ob 7.40 na Cinemax.* │ Na voljo tudi na HBO OD in HBO GO ter v videoteki Pickbox.

Muzikal o dveh morilkah (Renée Zellweger in Catherine Zeta-Jones), ki se poteguje za slavo, da bi se izognila vislicam. Uspešnica Roba Marshalla je prejela kar šest oskarjev, med njimi tudi tistega za najboljši film leta.

Briljantina (Grease, 1978)

Filmska različica slovitega muzikala je umeščena v 50. leta prejšnjega stoletja, ko je na radijskih valovih kraljeval rokenrol, in pripoveduje zgodbo o vroči šolski ljubezni med pridnim dekletom (Olivia Newton-John) in porednim fantom (John Travolta). • V nedeljo, 13. 5, ob 12.05 na FOX Life.*

Skoraj popularni (Almost Famous, 2000)

15-letnega Williama revija Rolling Stone najame, da bi napisal reportažo o turneji obetavne rokovske skupine Stillwater. Scenarist in režiser Cameron Crowe je film posnel po lastnih izkušnjah, ki jih je pridobil kot mlad poročevalec za omenjeno revijo. • V petek, 11. 5, ob 14.55 na TV 1000.*

Lepotica in zver (Beauty and the Beast, 2017)

[video: 63851 / Lepotica in zver (Beauty and the Beast)]

V petek, 11. 5., ob 19. uri na HBO 2.* │ Film je na voljo tudi na HBO OD in HBO GO.

Igrana različica brezčasne Disneyjeve ljubezenske zgodbe o prikupni lepotici (Emma Watson) in uročenem princu (Dan Stevens). Glasba, ples in veselje postopoma odpirajo pot ljubezni, ki lahko edina konča zlovešče prekletstvo.

Michael Jackson: This Is It (Michael Jackson's This Is It, 2009)

Glasbeni dokumentarec spremlja zadnje dni tragično preminulega "kralja popa" Michaela Jacksona, ko se je pripravljal na zadnjo koncertno turnejo svoje nepozabne kariere. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Nick in Nora: Zmenek za en večer (Nick and Norah's Infinite Playlist, 2008)

Glasbeno-romantična komedija o paru (Michael Cera in Kat Dennings), ki preživi zabavno, neprespano, pustolovsko noč v svet nočnih klubov in glasne plesne glasbe. • V torek, 8. 5., ob 14.45 na FOX Movies.* │ Tudi na HBO OD/GO in v videoteki Pickbox.

Nesrečniki (Les Miserables, 2013)

[video: 14095 / ]

Film je na voljo v videoteki DKino. | Ocena filma Nesrečniki.

Celovečerna priredba priljubljenega muzikala temelji na romanu Victorja Hugoja in opisuje 17-letno tekmovalnost med nekdanjim zapornikom Jeanom Valjeanom (Hugh Jackman) in policijskim inšpektorjem Javertom (Russell Crowe).

Anne Hathaway je za vlogo Fatime prejela oskarja za najboljšo stransko igralko, film Toma Hooperja (Kraljev govor) pa je na podelitvi zlatih kipcev slavil še v kategorijah najboljše maske in pričeske ter mešanja zvoka.

Odpleši svoje sanje (Step Up, 2006)

Svetova mladega upornika in plesalke z elitne šole odrskih umetnosti ne bi mogla biti bolj različna, toda ko se njuni usodi srečata, med njima začnejo preskakovati iskrice, ki poganjajo sodobno hip-hop pravljico... • V petek, 11. 5., ob 21. uri na FOX Life.*

Odpleši svoje sanje: Na ulici (Step Up 2: The Streets, 2008)

Nadaljevanje plesne uspešnice spremlja uporno ulično plesalko Andie, ki se skuša vklopiti v elitno umetniško šolo Maryland, pri tem pa še vedno ohraniti svoj način življenja. • V petek, 18. 5., ob 21. uri na FOX Life.*

Odpleši svoje sanje: Združene moči (Step Up: All In, 2014)

[video: 20240 / ]

Film je na voljo v videoteki DKino.

Priljubljena filmska serija plesnih romanc se nadaljuje z največjim spektaklom vseh plesnih spektaklov, v katerem vsi mojstri plesnih korakov, vratolomnih skokov in drznih kombinacij združijo svoje moči.

Po številnih razočaranjih jih pot vodi v prestolnico zabave Las Vegas, kjer morajo v brezkompromisnem plesnem dvoboju dokazati, kdo je resnični kralj plesišč.

Žametne noči (Velvet Goldmine, 1998)

Androgeni rokovski idol Brian Slade ni le modna ikona, temveč je zaradi svoje homoseksualnosti tudi vzor številnim mladim. Na vrhuncu priljubljenosti pade kot žrtev atentata, a ta priljubljenosti hitro splahni, ko se izkaže, da je šlo zgolj za propagandni trik.• V sredo, 16. 5., ob 14.55 na CineStar TV Premiere 2.

Mary Poppins (1964)

Otroka iz premožne in ugledne družine Banks sta prijetno presenečena, ko spoznata čudaško in čarobno varuško Mary Poppins (Julie Andrews). Brezčasna Disneyjeva klasika, ob kateri bodo uživali stari in mladi. • Film je na voljo v videoteki Pickbox.

Moje življenje z Liberacejem (Behind the Candelabra, 2013)

[video: 49753 / ]

V nedeljo, 13. 5., ob 0.50 na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/HBO GO in v videoteki VOYO. | Ocena filma.

Michael Douglas in Matt Damon v biografskem filmu Stevena Soderbergha o znamenitem glasbenem virtuozu in zabavljaču Liberaceju. Film je prejel dva zlata globusa in kar enajst emmyjev.

Country Strong (2010)

Zgodba spremlja vzpenjajočega country tekstopisca (Garrett Hedlund) in ugaslo pevsko zvezdnico (Gwyneth Paltrow). Skupaj načrtujeta njegov vzpon in njeno vrnitev. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Grace akustično (Grace Unplugged, 2013)

Talentirano krščansko kantavtorico Grace zaenkrat poznajo le obiskovalci cerkve v njenem domačem mestecu v Alabami. Nekega dne se Grace brez vnaprejšnjega opozorila odpravi v Los Angeles, kjer uspe podpisati pogodbo za snemanje albuma. • V torek, 8. 5., ob 18.55 na FOX Movies.*

Dežela La La (La La Land, 2016)

[video: 62994 / Dežela La La (La La Land)]

V nedeljo, 27. 5., ob 19.30 na CineStar TV Premiere 1.

Hvaljen muzikal Damiena Chazella je umeščen v Los Angeles v zlato obdobje Hollywooda in spremlja jazzovskega glasbenika (Ryan Gosling), ki se zaljubi v vzpenjajočo se igralko (Emma Stone).

Film je prejel šest oskarjev, med njimi tudi kipca za najboljšega režiserja in najboljšo glavno igralko, tistega za najboljši film pa mu je v zadnjem trenutku speljala Mesečina.

Po očetovih notah (Notes from Dad, 2013)

Družinska romantična drama spremlja nadarjenega trobentarja in učitelja glasbe, ki poskuša rešiti oddelek glasbene vzgoje na okrajni srednji šoli. • V ponedeljek, 7. 5, ob 13.45 na Planet PLUS.*

Učitelj violine (Tudo Que Aprendemos Juntos, 2015)

Resnična zgodba o nadarjenem violinistu Laerta. Ker ga ne sprejmejo v filharmonični orkester São Paula, je glasbenik prisiljen zasebno učiti violino najstnike v javni šoli v Heliopolisu, največji brazilski faveli. • V petek, 4. 5., ob 11.20 na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 5 Planet TV │Planet HD 3│13 DA Planet 2 │Planet 2 HD 22│24 DA Planet PLUS │ Planet PLUS HD 21│23 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 6 in 201 │ 204 │ 206 DA Cinemax │ Cinemax 2 208 │ 209 DA FOX Movies 216 │ 217 (HD) DA FOX Life 212 │ 213 (HD) DA CineStar TV Premiere 1 225 │ 226 (HD) NE CineStar TV Premiere 2 227 │ 228 (HD) NE Videoteka Pickbox 242 TV 1000 705 DA Kanal A 8 │ 15 (HD) DA