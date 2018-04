Filmi, ki vračajo delu čast #video

TV-priporočila

Pred mednarodnim praznikom dela smo na malih zaslonih poiskali 20 filmov, ki obravnavajo trg delovne sile in prikazujejo težave, s katerimi se spopadajo zaposleni, odpuščeni in brezposelni ljudje.

Dva dneva, ena noč (Deux jours, une nuit, 2014)

Oskarjevka Marion Cotillard v družbenokritični drami bratov Dardenne o odpuščeni ženski, ki poskuša sodelavce prepričati, naj za njeno službo žrtvujejo lastno povišico.

Cemetery Junction (2010)

Komična drama Rickyja Gervaisa in Stephena Merchanta (Pisarna) o prodajalcu, ki po zaslugi svojega šefa hitro napreduje, a ostane razpet med zabavnim življenjem s prijateljema in obljubo o lepši prihodnosti. • V četrtek, 3. 5., ob 18.25 na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD in HBO GO.

Slovenija, Avstralija in jutri ves svet (2017)

Film Marka Naberšnika o preprostem tovarniškem delavcu (Jure Ivanušič), ki upa, da bo s popoldanskim delom v mrežnem marketingu izboljšal svoj finančni položaj, pri tem pa se ujame v sanje o lahkem zaslužku, pasti kapitalizma ter izbiro med družino in službo. • V sredo, 2. 5., ob 20.05 na TV SLO 1.*

Cinderella Man: Legenda o boksarju (Cinderella Man, 2005)

Russel Crowe v resnični zgodbi o življenju legendarnega boksarja Jima Braddocka, ki ga je tik pred osvojitvijo naslova prvaka velika ameriška gospodarska kriza potisnila na družbeno dno. • V soboto, 21. 4., ob 2. uri na FOX Movies.*

Toni Erdmann (2016)

V ponedeljek, 23. 4., ob 9.15 na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD in HBO GO. │ Več o filmu Toni Erdmann.

S človeško toplino in drznim humorjem prežeta pripoved o očetu, ki odpotuje v Bukarešto, kjer njegova hčerka dela za naftno korporacijo, tam pa razočaran ugotovi, da je ta vse svoje življenje posvetila karieri in nima časa za družino. Evropski film leta 2016 in nominacija za tujejezičnega oskarja!

Stanje šoka (2011)

Grenko-sladka komedija zmešnjav režiserja kultnega Outsiderja Andreja Košaka o "samoupravljavcu leta", ki se po desetih letih kome zbudi v kapitalizmu. • Film je na voljo v videoteki VOYO.

Delovno dekle (Working Girl, 1988)

Melanie Griffith, Sigourney Weaver in Harrison Ford v komediji Mika Nicholsa o mladi in odločni tajnici, ki poskuša s pomočjo investicijskega bankirja prelisičiti svojo premeteno šefico pri velikem poslu in napredovati. • V soboto, 28. 4., ob 11.45 na Kino.*

Praznik dela (Labor Day, 2013)

Depresivna samohranilka (Kate Winslet) in njen sin ponudita prevoz ranjenemu moškemu (Josh Brolin), ki pokaže nenavaden dar za gospodinjska opravila. Medtem ko policija v mestu išče pobeglega jetnika, se med tremi osebami splete globoka vez. • V soboto, 28. 4., ob 15.10 na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD in HBO GO.

Pr' Hostar (2016)

Film je na voljo v videoteki VOYO ter na HBO On Demand in HBO GO. │ Več o filmu Pr' Hostar.

Najbolj gledan film v slovenskih kinematografih prikazuje osebje podeželskega hotela, ki se, potem ko se ta zaradi pogoltnosti direktorja znajde v rdečih številkah, odloči preprečiti njegovo prodajo.

Ameriške sanje (The Company Men, 2010)

Vrhunska igralska zasedba na čelu z Benom Affleckom v zgodbi o treh moških, ki se morajo spopasti s tragično izgubo zaposlitve zaradi zmanjševanja stroškov v podjetju. • V videoteki DKino in videoteki VOYO.

To je Anglija (This is England, 2006)

Anglija leta 1983. 12-letni Shaun se začne družiti z obritoglavci in se prvič v življenju čuti sprejetega, toda koliko časa bo trajala varljiva idila, ki jo lahko prej ali slej pokvarijo zunanji pritiski, kot so rasizem, ksenofobija, množična brezposelnost in vojna na Falklandih? • V četrtek, 3. 5., ob 16. uri na CineStar TV Action & Thriller.

Blagajniki (Discount, 2014)

Ko samodejne blagajne ogrozijo njihove že tako slabo plačane službe, štirje uslužbenci diskonta skrivaj ustanovijo lastno vzporedno prodajalno, kjer ponujajo tiste izdelke, ki bi jih sicer zavrgli. • V torek, 1. 5., ob 4.15 na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD in HBO GO.

Za vsako ceno (Hell or High Water, 2016)

Film je na voljo v videoteki DKino. │ Več o filmu Za vsako ceno.

Chris Pine, Ben Foster in Jeff Bridges v odlični kriminalni drami o teksaških bratih, ki se lotita ropanja bančnih podružnic, da bi družini vrnila ukradeno prihodnost. Štiri nominacije za oskarja, tudi za najboljši film leta!

Delo osvobaja (2005)

Peter Musevski igra v drami Damjana Kozoleta strojnega tehnika, ki po vstopu Slovenije v EU in zaprtju tovarne pristane na cesti, nato pa še ugotovi, da ga žena vara. • Film je na voljo v videoteki VOYO.

Kraljevi ribič (The Fisher King, 1991)

Večkrat nagrajen film Terryja Gilliama o nekdanjem radijskem voditelju (Jeff Bridges), ki se po tragični napaki utaplja v samopomilovanju in razmišlja o samomoru. Odrešitev najde v brezdomcu (Robin Williams), ki je bil po nenavadnem naključju žrtev Lucasove napake. • V ponedeljek, 30. 4., ob 20. uri na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD in HBO GO.

Ograje (Fences, 2017)

Drama Denzla Washingtona o temnopoltem očetu iz delavskega razreda, ki v 50. letih prejšnjega stoletja poskuša skrbeti za svojo družino, pri čemer se spopada z duhovi iz lastne preteklosti. Oskar za najboljšo stransko igralko (Viola Davis). • V soboto, 28. 4., ob 13 uri na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD in HBO GO ter v videoteki DKino.

Ponos (Pride, 2014)

V torek, 1. 5., ob 22.55 na TV SLO 2.*

Velika Britanija leta 1984. Vsedržavno združenje rudarjev začne stavkati proti načrtovanemu zapiranju rudnikov, ki v marsikateri regiji pomenijo edino možnost zaposlitve, pri zbiranju sredstev za pomoč njihovim družinam pa jim pomaga skupina lezbičnih in gejevskih aktivistov.

TIR (2013)

Dokumentarno-igrani film ceste, ki skozi intimen vpogled v rutino tovornjakarja Branka Završana razkriva globalno problematiko izkoriščanja delavstva in trpko realnost evropskega prevozništva. • Na voljo v videoteki DKino in na www.tvin.si.

Plesalka v temi (Dancer in the Dark, 2000)

Z zlato palmo nagrajen muzikal Larsa von Trierja o priseljenki češkega rodu (Björk), ki gara v tovarni nerjaveče posode in varčuje denar, da bi si lahko privoščila operacijo oči in povrnila pešajoč vid. • Film je na voljo v videoteki VOYO.

Angelski delež (The Angels' Share, 2012)

Komedija dvakratnega prejemnika zlate palme Kena Loacha o škotskemu mladeniču, ujetem v začaran krog nasilja, kriminala in dolgoročne nezaposlenosti, ki se uvede v skrivnosti, finese in radosti pokušnje viskijev. • Na voljo v videoteki DKino in na www.tvin.si.

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 5 Planet TV │Planet HD 3│13 DA Planet 2 │Planet 2 HD 22│24 DA Planet PLUS │ Planet PLUS HD 21│23 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 6 in 201 │ 204 │ 206 DA Videoteka VOYO 239 Cinemax │ Cinemax 2 208 │ 209 DA Kino 219 DA FOX Movies 216 DA TV SLO 1 │ TV SLO 2 1 │ 2 DA Videoteka Pickbox 242 CineStar TV Action & Thriller 224 NE