Srečen dan za ljubitelje grozljivk #video

Na petek, 13., smo se v TV-priporočilih poklonili enemu od najstarejših filmskih žanrov in za vas na malih zaslonih poiskali trinajst grozljivk, ob katerih boste lahko trepetali ta konec tedna.

Ste že zjutraj začutili, da bo danes vas srečen dan? Če ste ljubiteljica ali ljubitelj grozljivk, ste prišli na pravo mesto, saj smo v TV-priporočilih poskrbeli, da se bo vaša slutnja uresničila.

Tisto (It, 2017)

Film je na voljo v videoteki DKino. │ Več o filmu Tisto.

Izjemno uspešna priredba istoimenskega romana Stephena Kinga o morilskem klovnu, ki ustrahuje skupino otrok. Najdonosnejša grozljivka vseh časov!

Zgodbe ob noči čarovnic (Tales of Halloween, 2015)

Film prikazuje deset zgodb, ki jih povezuje tema noči čarovnic. Vse se dogajajo na ta dan v predmestju ameriškega mesta, kjer zli duhovi, hudič, vesoljci in morilci s sekiro terorizirajo nič hudega sluteče meščane. • V petek, 13. 4., ob 14.05 na Planet 2.*

Zlo za petami (It Follows, 2014)

Tesnobna in napeta psihoseksualna grozljivka kot metafora negotovosti in strahov, ki tarejo mladostnike ob njihovem prvem stiku s spolnostjo. Eden najbolj hvaljenih predstavnikov tega žanra zadnjih let! • V petek, 13. 4., ob 22.50 na Cinestar. │ Tudi v videoteki DKino.

Šesti čut (The Sixth Sense, 1999)

V nedeljo, 15. 4., ob 21.55 na Planet TV.*

Za šest oskarjev nominirana nadnaravna grozljivka M. Nighta Shyamalana o osamljenem dečku (izjemen Haley Joel Osment), ki lahko vidi in govori z mrtvimi, ter o zmedenem otroškem psihologu (Bruce Willis), ki mu poskuša pomagati.

Usnjeni obraz (Leatherface, 2017)

Grozljivka, ki vam bo predstavila ozadje zgodbe kultnega Teksaškega pokola z motorko in pokazala, kaj je motenega mladeniča privedlo do tega, da se je spremenil v krvoločno pošast. • Na voljo v videoteki DKino.

Petek 13. (Friday The 13th, 2009)

Sodobna priredba istoimenske grozljivke iz leta 1980 spremlja mladeniča, ki se po sledeh pogrešane sestre odpravi v srhljive gozdove Kristalnega jezera. Tam naleti na skupino zabave željnih vrstnikov, pa tudi na morilca, oboroženega s kot britev ostro mačeto. • V petek, 13. 4., ob 22.05 na FOX Movies.*

Krogi (Rings, 2017)

V torek, 10. 4., ob 20.45 na HBO 2.* │ Na voljo tudi na HBO OD in HBO GO.

Najnovejše, tretje poglavje grozljive franšize o zlovešči videokaseti in maščevalni deklici, ki vsakemu gledalcu v telefonskem klicu napove, da bo čez natanko sedem dni umrl.

Srečen smrtni dan (Happy Death Day, 2017)

Hvaljena grozljivka o vase zagledani študentki, ki iz dneva v dan podoživlja svoj umor. Neskončen dan sreča Krik! • Na voljo v videoteki DKino.

Hiša voščenih figur (House of Wax, 2005)

Potovanje na največjo nogometno tekmo se za skupino prijateljev, med katerimi je tudi Paris Hilton, spremeni v pravo grozo, saj se v temačnem mestu Ambrose začne krvavi boj za preživetje. • V četrtek, 12. 4., ob 1.05 na Kino.*

Podzemlje: Krvave vojne (Underworld: Blood Wars, 2016)

V petek, 13. 4., ob 2.35 na HBO 2.* │ Na voljo tudi na HBO OD in HBO GO.

Najnovejši, peti del priljubljene franšize s Kate Beckinsale v vlogi seksi vampirske bojevnice, ujete v večno vojno med krvoločnimi volkodlaki in izdajalskimi krvosesi.

Zbeži! (Get Out, 2017)

Zgodba o temnopoltem mladeniču, ki obišče družinsko posestvo svojega belopoltega dekleta, tam pa odkrije resnico, ki je bolj srhljiva od česarkoli, kar si je lahko predstavljal. Letošnji prejemnik oskarja za najboljši izvirni scenarij! • Na voljo v videoteki DKino.

Zbornica (The Faculty, 1998)

Razpadla šola Herrington High je prizorišče zgodbe o zbornici, ki jo zavzamejo vesoljska bitja. Vendar je med dijaki skupina navdihnjenih lovcev na pošasti, ki bo poskrbela za nedobrodošle prišleke. • V četrtek, 12. 4., ob 21.55 na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD in HBO GO ter v videoteki Pickbox.

Zlobni mrtveci (Evil Dead, 2013)

Težko pričakovana predelava kultne grozljivke Sama Raimija o skupini prijateljev, ki se odpravijo v samotno kočo v gozdu, kjer po nesreči osvobodijo starodavne in nepojmljivo zlobne demone.

