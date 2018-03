Srečen smrtni dan (Happy Death Day)

Že v videoteki DKino!

Happy Death Day © 2017 Universal Pictures. All Rights Reserved.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

ZDA/2017/99 min.

Režija: Christopher Landon

Igrajo: Jessica Rothe, Israel Broussard, Ruby Modine, Charles Aitken, Rob Mello, Rachel Matthews

Žanr: Grozljivka

Ocena IMDb: 6,5/10│ Rotten Tomatoes: 71 %

Tree se na svoj rojstni dan zbudi v študentskem domu. Čez dan se druži s fantom in prijateljico, zvečer pa se udeleži zabave, kjer jo poskuša umoriti zamaskirani neznanec. V trenutku, ko ta zamahne z nožem, se Tree znova prebudi in vse se začne znova.

Prestrašeni študentki ne preostane drugega, kot da poskuša ugotoviti, kdo ji streže po življenju in zakaj to počne. Tree predvideva, da bo po tem lahko ustavila ponavljajoči se cikel, ki jo na rojstni dan, ko bi morala praznovati in se zabavati, spravlja ob pamet.

Zanimivosti: • Morilec v filmu nosi masko dojenčka. Njen oblikovalec Tony Gardner je pred tem zasnoval že znamenito masko duha iz franšize Krik. • Prvotna različica morilčeve maske je imela sicer obliko prašičje glave, ta motiv pa smo lahko videli že v grozljivkah iz franšize Žaga. • Režiser filma Christopher Landon je dejal, da se je Jessica Rothe (Tree) sama domislila izjave: "Kdo povabi dekle na prvi zmenek v Subway? Nimaš ravno dolgega za čevelj." • Glavno junakinjo v napovedniku prebudi uspešnica 50 Centa In Da Club. V filmu te pesmi ne slišimo, saj ustvarjalcem ni uspelo pridobiti pravic za njeno uporabo. Tess zato na mobilnem telefonu prebudi melodija, ki so jo ustvarili sami. • Če vas vsebina filma spominja na grozljivo različico romantične komedije Neskončen dan (1993), to ni naključje. Ustvarjalci so namreč razkrili, da so ustvarjalni navdih črpali prav iz omenjenega filma.

V videoteki DKino si oglejte tudi:

Napovednik filma Srečen smrtni dan:

[video: 67938 / ]

Videoteka DKino na televiziji Telekoma Slovenije: programsko mesto 5.