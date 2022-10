Igralka iskreno: Po prvem branju scenarija sem bila šokirana

Na Planetu si boste lahko nocoj ob 21.45 premierno ogledali grozljivko z naslovom Otrok zla (The Prodigy). V njej bodo v glavnih vlogah nastopili Taylor Schilling, Jackson Robert Scott in Peter Mooney. Taylor Schilling je v intervjuju spregovorila o tem, kaj jo je prepričalo k sodelovanju pri snemanju tega filma in kako se je ujela z glavnim soigralcem.

Osrednja zgodba grozljivke Otrok zla (The Prodigy) se osredotoča na mamo po imenu Sarah (Taylor Schilling), ki začne sumiti, da je njen zelo inteligentni sin Miles (Jackson Robert Scott) pod vplivom nadnaravnih temnih sil, in njena naloga je, da temu naredi konec, preden za vedno izgubi svojega otroka. Film je režiral Nicolas McCarthy, scenarij pa je napisal Jeff Buhler.

Taylor Schilling je v začetku intervjuja najprej spregovorila o tem, kaj jo je najbolj pritegnilo k sodelovanju snemanja grozljivke Otrok zla (The Prodigy). "Ta film je osvojil moje srce takoj, ko smo začeli delati. Predvsem me je fasciniralo, kako daleč je pripravljen iti lik, ki ga igram – Sarah, da bi zaščitila svojega sina, ga rešila in mu tako omogočila normalno življenje. Ta intenzivnost in silovitost njene želje po zaščiti sta me res pritegnili. Vseeno lahko priznam, da sem bila šokirana, ko sem prvič prebrala scenarij, ampak vseeno je navdušenje nad Sarah prevladalo."

Zvezdnica je nato še podrobneje opisala njen igrani lik: "Gre za žensko, ki se je namenoma odločila imeti otroka, četudi je zelo uspešna in uživa v svoji karieri. Vseeno preprosto obožuje biti skrbna mama, obenem pa spozna tudi moč materinskega čuta, ki jo v zgodbi večkrat prevzame. Na ta račun ugotovi, kako močna in srdita je lahko v resnici. Prav to novo odkrivanje sebe pa se me je res dotaknilo, saj so tako njene ekstremne izbire dejansko zanimive in razumljive. Vsak starš namreč želi za svojega otroka le najboljše in to dokazuje tudi Sarah v filmu."

Jackson Robert Scott. Foto: IMDb

Za zaključek pa je Taylor Schilling spregovorila še o tem, kako se je na snemanju ujela z Jacksonom Robertom Scottom, ki v filmu igra njenega otroka.

"Jackson je eden od najbolj prisrčnih otrok, ki sem jih kadarkoli spoznala. Obenem je tudi izjemno pameten, prijazen in dobrosrčen. Preden smo začeli snemati, smo imeli pripravljalni teden, v katerem smo se s Jacksonom družili, spoznavali, skupaj jedli in se družili na krajših izletih. Pogovarjali smo se o likih, o scenariju, o tem, kaj ga je navdušilo in kaj mu vzbuja skrb … Tako sva se zbližala in postala prava prijatelja. Med snemanjem pa mi je dokazal, da gre za izjemno nadarjenega otroka."

