Med snemanjem z oskarjem nagrajene drame ji je največ preglavic povzročalo to

Na Planetu si boste lahko nocoj ob 19.45 premierno ogledali komično biografsko dramo z naslovom Najljubša (The Favorite), v kateri bo v glavni vlogi poleg Olivie Colman in Rachel Weisz blestela tudi Emma Stone. Zadnja je v enem izmed intervjujev spregovorila o tem, kako je bilo sodelovati z glavnima soigralkama in kaj ji je med snemanjem povzročalo največ preglavic.

Komična biografska drama Najljubša (The Favorite) predstavlja sočno, opolzko, duhovito posodobljeno različico angleške kostumske drame pod taktirko grškega ekscentrika Yorgosa Lanthimosa, ki je Olivii Colman prinesla oskarja za najboljšo igralko. Poleg tega je film osvojil pet nominacij za zlati globus in deset nagrad britanskega neodvisnega filma (BIFA), vključno z nagradami za najboljši film, režiserja, scenarij in igralko.

Zgodba je postavljena nekaj stoletji v preteklost in sledi kraljici Anni (Olivia Colman), eni izmed manj poznanih angleških monarhinj, ki je vladala v začetku 18. stoletja, in dogajanju na njenem dvoru. Kraljica je zelo slabega zdravja, tako fizičnega kot mentalnega. Anglijo tako iz njene sence vodi dama po imenu Sarah (Rachel Weisz), kraljičina dobra prijateljica in izkušena manipulatorka. Vse poteka idilično, dokler na dvor ne prispe kraljičina sorodnica, nekdanja aristokratinja Abigail (Emma Stone), ki zelo hitro postane kraljičina najljubša oseba.

Emma Stone in Olivia Colman med prizorom iz filma. Foto: IMDb

Emma Stone je v začetku intervjuja razkrila, kako je bilo sodelovati z Olivio Colman: "Vsaka njena poteza me je vedno znova presenetila in name naredila vtis. Njen slog igranja je neverjeten in tak, ki se ga ne moreš naučiti. Res je nadarjena." Pohvalila je tudi Rachel Weisz, saj je razkrila, da je njen karakter povsem preoblikovala: "Vanj je vnesla občutljivost in čustva, da je postal nekaj povsem drugega, kar sem si jaz predstavljala po prvem branju scenarija."

Emma je priznala, da je na snemanju z Olivio in Rachel zelo uživala, saj ji je bilo delo v užitek, obenem pa se je naučila tudi ogromno novih stvari. Razkrila je še eno zanimivost: "Na vajah smo se izjemno povezali, saj smo tri tedne s koreografom najprej počeli razne vragolije. Od plazenja po tleh do drugih stvari, zaradi katerih smo se sicer sprva zelo osramotili en pred drugim, ampak se na koncu na tak način kot ekipa zelo povezali in sprostili."

Igralci so komično biografsko dramo Najljubša (The Favorite) snemali v kostumih in Emma je priznala, da ji je bilo oblačenje kostumov predvsem na začetku velik izziv. "Največ preglavic mi je povzročal korzet, ampak sčasoma sem se tudi tega navadila. Predvsem zato, ker so bili dizajni kostumov tako lepi in primerni času, v katerem se odvija zgodba. Obenem pa so bili prilagojeni tudi vzponu mojega lika po družbeni lestvici, kar je bilo zanimivo, čeprav je to proti koncu pomenilo, da sem se v kostum morala oblačiti še več časa, saj so mi dali še dodaten nakit, klobuke in druge dodatke."

