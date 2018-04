Vse najboljše, Iron Man! #video

TV-priporočila

Medeni mož (The Gingerbread Man, 1998)

Triler, ki ga je Robert Altman posnel po neobjavljenem rokopisu Johna Grishama, spremlja odvetnika (Kenneth Branagh), ki pomaga natakarici spraviti njenega neuravnovešenega očeta (Robert Duvall) v umobolnico, s čimer sproži verigo nevarnih dogodkov. Downey Jr. v filmu igra odvetnikovega pomočnika Clyda Peela. • V sredo, 4. 4., ob 0.15 na TV 1000.*

Cmok cmok, bang bang (Kiss Kiss Bang Bang, 2005)

Skrivnostni niz brutalnih umorov povleče Roberta Downeya Jr.-ja, Vala Kilmerja in Michelle Monaghan v vrtinec skrivnosti, strastnih poljubov in vedno večjega števila trupel. Režijski prvenec Shanea Blacka – scenarista vseh štirih delov legendarne akcijske serije Smrtonosno orožje in režiserja tretjega dela Iron Mana. • V nedeljo, 8. 4., ob 13. uri na 02 TV.**

Iron Man (2008)

V nedeljo, 1. 4., ob 0.45 in v soboto, 7. 4., ob 13.40 na AXN.*

Robert Downey Jr. se je vrnil med največje zvezde z vlogo premožnega in vplivnega izdelovalca orožja Tonyja Starka, ki se po zaslugi železnega oklepa prelevi v neuničljivega in smrtonosnega junaka.

S pomočjo dolgoletne pomočnice Pepper Potts (Gwyneth Paltrow) in zvestega vojaškega prijatelja Rhodeyja (Terrence Howard) Tony razkrije zlobno zaroto s svetovnimi posledicami.

Iron Man 2 (2010)

Življenje Tonyja Starka postane po razkritju njegove skrivnosti izredno živahno. Vsi se želijo polastiti tehnologije Iron Mana, najsibo zaradi moči ali zaslužka. Toda Ivan Vanko ima povsem drugačne načrte – z njo se želi Tonyju maščevati! • V nedeljo, 1. 4., ob 2.55 in v soboto, 7. 4., ob 16.05 na AXN.*

Iron Man 3 (2013)

Tokrat se mora vihravi in zajedljivi Tony Stark spopasti z nasprotnikom, ki zase ne pozna in ne priznava nikakršnih meja. Ko Tony odkrije, da mu je uničil zasebni svet, ki je njegovo pribežališče in svetišče hkrati, se poda na mukotrpen pohod v iskanju krivcev. Najdonosnejši film leta 2013! • V soboto, 7. 4., ob 1.05 na AXN Spin.*

Maščevalci (The Avengers, 2012)

Hvaljena akcijska pustolovščina, v kateri morajo Marvelovi najznamenitejši superjunaki – Iron Man, Stotnik Amerika, Hulka in Thor – združiti moči, če želijo rešiti človeštvo pred uničenjem. Peti najdonosnejši film vseh časov! • V ponedeljek, 2. 4., ob 0.50 in v nedeljo, 8. 4., ob 15.55 na AXN.*

Spider-Man: Vrnitev domov (Spider-Man: Homecoming, 2017)

V nedeljo, 8. 4., ob 12.40 na HBO.* Na voljo tudi na HBO OD in HBO GO.

Najnovejša filmska izdaja pomlajenega Marvelovega superjunaka s Tomom Hollandom v vlogi srednješolca Petra Parkerja in njegovega junaškega alter ega Spider-Mana.

Ustvarjalci so si v vlogi Petrovega mentorja sprva zamislili Nicka Furyja (Samuel L. Jackson), nato pa so si premislili in jo dodelili Tonyju Starku (Downey Jr.).

Šef (Chef, 2014)

Zvezdniška igralska zasedba v komediji režiserja prvih dveh delov Iron Mana Jona Favreaua o gastronomskem mojstru, ki z nekdanjo ženo, prijateljem in sinom ustanovi mobilno kuhinjo, v kateri znova odkrije strast do kuhanja. • V petek, 6. 4., ob 21. uri na FOX Life.* │ Tudi v videoteki DKino.

Sherlock Holmes (2009)

Razuzdani in pretepaški Holmes (Downey Jr.) uspe s pomočjo zvestega pomočnika Watsona (Jude Law) ustaviti okultno združbo pod vodstvom temačnega lorda Blackwooda (Mark Strong). Ta je obsojen na smrt, a Holmesu obljubi, da se bo vrnil in maščeval. Film je režiral Guy Ritchie. • Na voljo v videoteki DKino.

Sherlock Holmes: Igra senc (Sherlock Holmes: A Game of Shadows, 2011)

Robert Downey Jr. in Jude Law se vračata kot Holmes in Watson. Detektivski par se tokrat spopade z največjim sovragom doslej, profesorjem Moriartyjem (Jared Harris), ki grozi z gospodarsko pogubo vsega zahodnjaškega sveta. • Na voljo v videoteki DKino.

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 5 Planet TV │Planet HD 3│13 DA Planet 2 │Planet 2 HD 22│24 DA Planet PLUS │ Planet PLUS HD 21│23 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 6 in 201 │ 204 │ 206 DA Cinemax │ Cinemax 2 208 │ 209 DA FOX Life 212 │ 2013 (HD) DA Videoteka Pickbox 242 TV 1000 705 DA O2 TV** 780 NE AXN 229 DA AXN SPIN** 230 DA

*Možnost sedemdnevnega ogleda za nazaj velja za linearne programe.