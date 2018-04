Na dom epskih dram prihaja Poldark

April na Epic Drama

Na TV-kanalu Epic Drama domujejo najboljše in najbolj epske zgodovinske dramske serije. Preverite, katere vrhunske vsebine bomo na njem lahko spremljali aprila.

Poldark

Večkrat nagrajena dramska serija, ki je podirala rekorde po celem svetu in med izvirnim predvajanjem pred male zaslone privabila več kot pet milijonov Britancev.

Ob nedeljah, od 8. aprila, ob 21. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 8 x 60 min. │ Foto: ITV Global

Igrajo: Aidan Turner, Eleanor Tomlinson, Heida Reed, Kyle Soller

Ko se leta 1783 Ross Poldark vrne iz ameriške vojne za neodvisnost v svoje cornwalske rudnike, ugotovi, da se je veliko spremenilo. Njegov oče je mrtev, njegovo posestvo je v ruševinah in njegova ljuba Elizabeth je zaročena z njegovim bratrancem Francisom.

Odločen, da ponovno vzpostavi očetovo zapuščino in pomaga ljudem v vasi, Poldark kmalu zaide v težave, ko reši mlado pobalinko Demelzo iz pretepa in poskuša pridobiti nadzor nad rudniki, ki si jih želi prilastiti njegov tekmec, pohlepni in arogantni George Warleggan.

Pan Am

Dobrodošli na krovu, prosimo, pripnite si varnostne pasove ... Avantura se začenja!

Ob sredah, od 4. aprila, ob 21.45. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 14 x 60 min. Foto: Sony Pictures Television

Igrajo: Christina Ricci, Margot Robbie, David Harbour, Michael Mosley

Piše se leto 1963. Druga svetovna vojna in Koreja sta zgodovina, toda začenja se nova, hladna vojna. Svet se je znašel na robu kulturne revolucije in povsod se obetajo velike spremembe.

Ta dramska serija nas popelje skozi čas v dobo reaktivcev. Hitra nova luksuzna potniška letala popeljejo potnike in letalsko osebje na potovanje v pokrajino, ki jo oblikujejo romanca, spreminjajoče se družbene vrednote in celo mednarodno vohunstvo.

Glavna stevardesa Maggie uvaja novinko Lauro, medtem pa prvi častnik Ted uporabi ves svoj šarm. Osebje je željno avanture. Med potovanjem v glamurozna mednarodna mesta, kot so Pariz, Berlin, Jakarta in Monte Carlo, si prizadevajo uskladiti svoja življenja, ljubezenske interese, upe in sanje.

Preobrat: Washingtonovi vohuni

Odlična priredba knjige Washingtonski vohuni: zgodba o prvi ameriški vohunski mreži, ki jo je napisal režiser serije Alexander Rose.

Ob petkih, od 6. aprila, ob 21.45. │ Sezona: 4. │ Št. epizod: 10 x 60 min. │ Foto: Entertainment One

Igrajo: Angus Macfadyen, Jamie Bell, Seth Numrich, Meegan Warner

Na začetku zadnje sezone se zloglasni izdajalec Benedict Arnold maščuje Georgeu Washingtonu tako, da polovi osumljene uporniške vohune in naredi dober vtis na svoje nove britanske poveljnike.

Abeu Woodhullu in drugim članom mreže Culper Ring uspe pobegniti iz Arnoldovih krempljev in oslabiti kraljevo vojsko z uničenjem zaloge vojaške opreme.

Toda nenačrtovane posledice prisilijo Abea, da se priključi britanski vojski z namenom maščevanja. A svojo žejo po krvi mora odmisliti in se ponovno osredotočiti na edino stvar, ki je resnično pomembna: zmaga v vojni.

Črna smrt

Serija, ki je stala približno 1,8 milijona dolarjev na epizodo, je v matični Španiji podrla vse rekorde gledanosti, prvo epizodo pa si je tam ogledalo kar 40 odstotkov več gledalcev kot premiero 7. sezone Igre prestolov.

Ob nedeljah, od 1. aprila, ob 22. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 6 x 60 min. │ Foto: Sky Vision

Igrajo: Pablo Molinero, Sergio Castellanos, Manolo Solo, Javier Botet

Sevillo, ki velja za enega od najbogatejših in najpomembnejših mest na svetu, v 16. stoletju zajame črna smrt. To mesto je evropska vstopna točka za zlato iz Novega sveta, kjer se pod navidezno pobožnostjo skrivajo strah, pohlep in vpliv.

Samostani so zanemarjeni, bordeli nadzorovani in bolnišnice uporabljajo namesto grobišč. Vladata misticizem in kaos. Mateo, nekdanji heretik, se mora vrniti v mesto, kjer so ga obsodili na smrt, a mu Sveti urad ponudi možnost za odvezo.

Če reši primer poplave umorov, ga bodo pomilostili. Za Matea to pomeni življenje ali smrt, medtem pa se trupla, označena z znakom hudiča, kopičijo.