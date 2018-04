Dobrodošli na prvi črti reševalnih služb #video

TV Telekoma Slovenije

Serija Črni alarm je posneta po istoimenskem dokumentarcu Ryana McGarryja, ki je leta 2013 osvojil številna priznanja, obe sezoni serije pa sta že dostopni v videoteki Pickbox na televiziji Telekoma Slovenije.

V dokumentarnem filmu, po katerem je nastala hvaljena serija Črni alarm (Code Black), filmski ustvarjalec Ryan McGarry spremlja ekipo karizmatičnih mladih zdravnikov, ki so življenja posvetili svojemu poklicu, hkrati pa se borijo s svojimi ideali in realnostjo vsakdanjika, v katerem rešujejo življenja v zapletenem sistemu.

Od dokumentarca do serije

Dokumentarec je navdihnil legendarni oddelek travme C-Booth, ki deluje v okrožju Los Angelesa, tam so rešili in tam je tudi umrlo več ljudi kot v kateremkoli drugem delu ZDA.

"Privilegij te službe je, da lahko vidite ljudi, kako gredo skozi neverjeten življenjski spekter, od sreče ob porodu do tragedije in smrti ter vsega, kar se zgodi vmes," je rekel McGarry po tem, ko je končal snemanje dokumentarca.

Temačni Talenti v belem

Serija, v kateri igra glavno vlogo oskarjevka Marcia Gay Harden (Pollock), se ne ukvarja s politiko in zdravniško administracijo, temveč izključno s človeškimi usodami.

Režiser trdi, da je bilo snemanje zabavno, in upa, da je serija dovolj pristna, da bodo v njej uživali tudi številni zdravniki, ko bodo videli, kako natančni so bili in kako so se približali resničnim primerom.

Nekateri kritiki so serijo Črni alarm primerjali s temačnejšo in bolj surovo različico Talentov v belem, ki je prav tako na voljo v videoteki Pickbox.

Kaj sploh pomeni Črni alarm?

Ime serije se nanaša na položaj, ko je v bolnišnici več pacientov, kot je osebja in virov. V resničnem življenju številne bolnišnice uporabljajo to šifro kot alarm v primeru grožnje z bombo.

Šifre zeleno, rumeno in rdeče prav tako označujejo različne razmere – nekatere so dobre, druge slabše. Zanimiv je tudi podatek, da se črni alarmi v resnici zgodijo od tri- do štirikrat na leto, v seriji pa je takih razmer približno tristo na leto.

Če ne prenašate krvi …

"Serija je preprosto čudovita," je rekla Hardenova. "Ne boste spremljali le življenja pacientov, temveč tudi življenja zdravnikov. In zapomnite si – videli boste zares grde in umazane prizore," je bila iskrena glavna igralka.

S temi besedami je Hardenova posredno opozorila gledalce, da serija ni zanje, če ne morejo gledati krvi ali če jih vznemiri zgodba, ki se konča tragično.

Napovednik serije Črni alarm: