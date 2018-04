Spremljajte Sundance TV in odpotujte na filmski festival v London! #video

TV Telekoma Slovenije

Sundance TV in Telekom Slovenije vam ponujata edinstveno priložnost, da z osebo po svoji izbiri obiščete filmski festival Sundance 2018 v Londonu.

Srečni izžrebanec, ki bo pravilno odgovoril na nagradno vprašanje, bo 1. junija s svojim gostom odpotoval v London na evropsko izdajo filmskega festivala Sundance 2018. (Nagradno igro ter pravila in pogoje za sodelovanje v njej boste našli na spodnji povezavi.)

Medijsko podjetje AMC Network, pod okrilje katerega spada Sundance TV, v sodelovanju s Telekomom Slovenije prireja nagradno igro, ki bo zmagovalca in njegovega izbranca med 1. in 3. junijem popeljala na evropsko izdajo filmskega festivala Sundance v Londonu.

Trije dnevi za dve osebi v filmski srenji

Srečni izžrebanec, ki bo pravilno odgovoril na nagradno vprašanje, se bo tam skupaj s svojim gostom udeležil evropskih premier neodvisnih ameriških filmov, ki so jih prikazali na letošnjem filmskem festivalu Sundance v Utahu, oba pa bosta prisostvovala tudi intimnim okroglim mizam in drugim spremljevalnim dogodkom na visoki ravni.

tri dni hotelske nastanitve oziroma dve prenočitvi z zajtrkom v hotelu v Londonu,

vstopnici za dve filmski projekciji,

vabilo na VIP-koktajl sprejem, ki ga prireja Sundance TV.

O programu Sundance TV TV-program, ki prinaša duh prestižnega festivala v vaše domove Sundance TV vse od svojega zagona leta 1996 ostaja zvest misiji svojega ustanovitelja, hollywoodske legende Roberta Redforda. Sundance vsako leto predstavi največje dosežke na področju neodvisnega filma. Glasbena drama Damiena Chazella Ritem norosti (Whiplash) je leta 2014 na Sundanceu prejela nagrado žirije in nagrado občinstva, dobro leto pozneje pa jo je Akademija nagradila še z oskarji za najboljšega stranskega igralca (J. K. Simmons), najboljšo filmsko montažo in najboljše mešanje zvoka. Redford prek festivala neodvisnega filma Sundance, ki ga od začetka 80. let prejšnjega stoletja prireja v mestecu Park City v zvezni državi Utah, skrbi za promocijo mladih talentov, podpira ustvarjalnost ter slavi edinstvene glasove in zgodbe, ki jih lahko zasledimo skoraj samo v neodvisnih produkcijah. Ta načela so vgrajena tudi v programske usmeritve kanala Sundance TV, kar pomeni, da vam za ogled tovrstnih vsebin ni treba odpotovati v oddaljeni Utah, temveč jih lahko spremljate kar doma. Sundance TV predvaja tudi serije, ki so jih posneli v lastni produkciji. Mednje spada tudi hvaljena Popravljena krivica (Rectify), ki so jo ustvarili producenti TV-uspešnice Kriva pota (Breaking Bad). Program kanala Sundance TV pa ni omejen samo na filme. Na njem boste našli številne kritiško hvaljene ter z emmyji, zlatimi globusi in peabodyji nagrajene serije, med katerimi je veliko takih, ki so jih posneli v lastni produkciji ali pa so jih ustvarili pod okriljem matične družbe AMC. Sundance TV vas bo seznanil tudi z dogodki iz aktualnega festivalskega dogajanja. Na programu namreč predvajajo sveže reportaže, intervjuje, novice in druge vsebine, ki bodo zadovoljile največje ljubitelje neodvisne filmske in TV-produkcije.

Izpostavljene vsebine, ki jih bomo lahko v prihodnjih tednih spremljali na Sundance TV

Oglaševalci S7 (Mad Men VII.)

Vsako nedeljo ob 22. uri.

Štirikratna dobitnica emmyja za najboljšo dramsko serijo se dogaja v šestdesetih letih v New Yorku ter spremlja bleščečo in samovšečno "zlato dobo" oglaševanja – kjer vsakdo kaj prodaja in kjer nič ni tako, kot je videti.

Te igre nihče ne obvlada bolje od Dona Draperja (Jon Hamm), zapeljivca in najpomembnejšega oglaševalca v svojem poslu.

Medtem ko Don vleče velike poteze pri poslih in v spalnici, si prizadeva obdržati vodilno mesto v hitro spreminjajočem se času, kjer so mu nenehno za petami neusmiljeni tekmeci in mladi izvršni direktorji.

Serija verodostojno prikazuje vloge moških in žensk v tistem času, medtem ko preučuje resnično človeško naravo pod površjem tradicionalnih ameriških družinskih vrednost v 60. letih prejšnjega stoletja, sedma in zadnja sezona te uspešnice pa se konča z nastopom novega desetletja.

Popravljena krivica S4 (Rectify IV.)

Vsako nedeljo ob 22. uri.

V seriji, ki so jo ustvarili producenti TV-uspešnice Kriva pota (Breaking Bad), kanadski igralec Aden Young (Morilska elita) igra moškega, ki se vrne v svoje rojstno mesto, potem ko odsluži 19-letno zaporno kazen.

Daniel Holden je bil še kot najstnik po krivem obdolžen posilstva in umora svojega 16-letnega dekleta. Ko ga izpustijo iz zapora, začne brskati po preiskavi, ki so jo vodili proti njemu, in presenečeno ugotovi, kdo vse je zgradil kariero na njegovi obtožnici.

Daniel je na koncu predzadnje, tretje sezone izgnan iz svojega rojstnega mesta in poskuša zaživeti novo življenje v Nashvillu. V četrti sezoni se poskuša sprijazniti s posledicami poravnave, ki jo je sklenil s tožilcem, hkrati pa ga še vedno preganjajo skrivnosti iz preteklosti.

Ruska žolna (The Russian Woodpecker, 2015)

V petek, 30. aprila, ob 22. uri.

Dokumentarec Chada Gracieja spremlja ekscentričnega ukrajinskega umetnika Fedorja Aleksandroviča in njegovo raziskavo o potencialnem kriminalnem ozadju nesreče v jedrski elektrarni Černobil iz leta 1986, ki je sovpadla z ukrajinsko oranžno revolucijo.

Film je na 31. festivalu Sundance prejel nagrado žirije za najboljši mednarodni dokumentarec, Fedor Aleksandrovič je skupaj z ustvarjalci filma ob prejemu nagrade pozval k pomoči za Ukrajino: "Rusije ne moremo zaustaviti z bombami, vendar pa lahko malce umetnosti in kulture pomaga."