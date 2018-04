Prihaja prvi drive-in kino v Sloveniji

Na parkirišču pred centrom Interspar Vič bo v organizaciji Kina Bežigrad kmalu zaživel prvi drive-in kino v Sloveniji, v katerem bo mogoče filmske projekcije na velikem platnu spremljati iz avtomobila. Podrobnosti o otvoritvenem dnevu bodo znane kmalu, vsekakor pa se bo mogoče z avtom v kino zapeljati že maja, so zagotovili.

Foto: Thinkstock

Pri snovanju koncepta drive-in kina je ekipa Kina Bežigrad sledila vzoru klasičnih ameriških drive-in kinov. Znan in preprost koncept namreč izvira iz ZDA, kjer je postal priljubljen v 60. letih preteklega stoletja. V duhu tistega časa bosta zasnovana celotna atmosfera in spremljevalni program bežigrajskega drive-in kina.

Projekcije bodo potekale med majem in septembrom, vsak teden od četrtka do nedelje, program pa bo raznolik - od aktualnih uspešnic do filmskih klasik, za katere bodo rezervirani nedeljski večeri.