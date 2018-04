Bliža se dan Z. Kako ga boste preživeli? #video

TV-priporočila

Pred svetovnim dnevom Zemlje – tega bomo praznovali v nedeljo, 22. aprila – smo v TV-priporočilih poiskali igrane filme in dokumentarce, ki na različne načine opozarjajo na okoljske težave, ekstremne vremenske pojave in druge posledice našega mačehovskega odnosa do narave.

Tri teme letošnjega dneva Zemlje so ekstremno vreme, biotska raznolikost proti izumrtju ter onesnaževanje s plastiko, poudarek pa bo na ekstremnih vremenskih pojavih in njihovih posledicah.

Na dan Zemlje, 22. aprila, potekajo dogodki za ozaveščanje o varovanju okolja na Zemlji. Prvič so ga zaznamovali leta 1970, zdaj pa vsako leto praznujejo v več kot 190 državah, tudi v Sloveniji.

Tri teme letošnjega dneva Zemlje so ekstremno vreme, biotska raznolikost proti izumrtju ter onesnaževanje s plastiko, poudarek pa bo na ekstremnih vremenskih pojavih in njihovih posledicah.

Ekstremni vremenski dogodki so vedno bolj pogosti, znanstveni dokazi pa potrjujejo, da je njihovo naraščanje povezano s človeško dejavnostjo. 22. aprila imamo priložnost za krepitev ozaveščenosti o tej problematiki. Tudi s pomočjo spodnjih TV-vsebin.

IGRANI CELOVEČERCI

Katastrofa na Horizontu (Deepwater Horizon, 2016)

[video: 62378 / Katastrofa na Horizontu (Deepwater Horizon)]

V petek, 27. 4., ob 22.45 na CineStar TV Premiere 2.

Mark Wahlberg v resnični zgodbi o katastrofalnem požaru na naftni ploščadi, ki je izbruhnil 20. aprila 2010 ob obali ameriške zvezne države Louisiana v Mehiškem zalivu.

Požar, v katerem je umrlo 17 delavcev, je povzročil največje razlitje nafte vseh časov in najhujšo okoljsko katastrofo v zgodovini ZDA. Nominaciji za oskarja za najboljše posebne učinke in najboljšo montažo zvoka!

Medzvezdje (Interstellar, 2014)

V času, ko se zaradi onesnaženja in prevladujočih peščenih viharjev naš čas na Zemlji bliža koncu, se skupina Nasinih raziskovalcev pod vodstvom Matthewa McConaugheyja poda na najpomembnejšo odpravo v zgodovini človeštva. Film je režiral Christopher Nolan. • V videoteki DKino.

Avatar (2009)

[video: 60090 / Avatar]

Film je na voljo v videoteki DKino. │ Več o filmu Avatar.

S tremi oskarji nagrajen ZF-spektakel Jamesa Camerona o paraliziranem vojaku (Sam Worthington), ki se zbliža s staroselko z drugega planeta (Zoe Saldana).

Zgodba najdonosnejšega filma v zgodovini se resda dogaja na drugem koncu vesolja, toda ta ni nič drugega kot alegorija našega plenilskega odnosa do narave in okolja, Pandora pa metafora za Zemljo.

Geovihar (Geostorm, 2016)

Akcijski ZF-triler ustvarjalcev Dneva neodvisnosti z Gerardom Butlerjem v vlogi znanstvenika, ki mora odpraviti napako satelitskega progama, namenjenega nadzorovanju vremena, preden ta uniči Zemljo. • V videoteki DKino.

CELOVEČERNI DOKUMENTARCI

Skriti zaliv (The Cove, 2009)

[video: 63651 / ]

Film je na voljo v videoteki DKino.

Z oskarjem nagrajeni dokumentarec o odročni in zastraženi morski laguni, kjer se japonski ribiči spuščajo v neverjetno okruten lov na delfine, in skupini neustrašnih posameznikov, ki je odločena, da bo njihovo skrivnost razkrila svetu.

Ko so nasipi popustili: Rekvijem v štirih dejanjih (2004)

29. avgusta 2005 je orkan Katrina zajel in opustošil New Orleans. Spika Leeja je osupnilo velikansko razdejanje, predvsem pa počasnost, nesposobnost in neorganiziranost pristojnih organov, zato se je odločil o tej sodobni ameriški tragediji posneti dokumentarec. • Vsi štirje deli dokumentarca so na voljo na HBO GO.

To vse spremeni (This Changes Everything, 2015)

[video: 60755 / To vse spremeni (This Changes Everything)]

Film je na voljo v videoteki DKino. │ Več o filmu To vse spremeni.

Navdihujoč, po istoimenski knjižni uspešnici Naomi Klein posnet dokumentarec, ki sledi uspešnim aktivističnim in okoljevarstvenim projektom ter pokaže, da je z osebno zavzetostjo mogoče ubraniti svet pred brezvestnimi plenilci.

Safari (2016)

Neprizanesljivi raziskovalec najmračnejših kotičkov človeške duše Ulrich Seidl je svoj objektiv tokrat usmeril v evropske lovske turiste v Afriki in posnel "počitniški film o ubijanju, film o človeški naravi". • V četrtek, 26. 4., ob 22.25 na Arte.** │ Tudi v videoteki DKino.

DAN ZEMLJE NA VIASAT NATURE

Pomembnosti narave se zavedajo tudi na programu Viasat Nature, zato z veseljem širijo pomembno sporočilo dneva Zemlje.

Da bi predstavili pravi obseg te teme, so iz odlične medijske knjižnice Viasat Worlda skrbno izbrali osupljive, dramatične in poučne oddaje o ekstremnem vremenu.

V nedeljo, 22. aprila, si boste na Viasat Nature lahko ogledali:

Vulkanske odisejade

Oddaja spremlja pustolovščine vulkanologa Toma Pfeifferja in članov njegove ekipe. Ti gledalce popeljejo na neponovljivo potovanje v srce aktivnih vulkanov. • Ob 6.20. │ Foto: Blue Ant Media

Nevarno vreme

Nedavne spremembe zemeljskega podnebja so sprožile ekstremne vremenske pojave. Naravne nesreče, kot so orkani, tornadi, vročinski valovi in poplave, so vedno bolj pogoste in nepredvidljive. • Ob 8.25. │Foto: Cineflix

Moč ognjenikov

V času povprečnega človeškega življenja se redko zgodijo veliki ognjeniški izbruhi. Le dokazi preteklih katastrof dajejo slutiti, kaj nas morda čaka v prihodnosti. • Ob 10.05. │ Foto: ZDF

Nemirna Zemlja

V tej izjemni seriji vodilni strokovnjaki za naravne nesreče razkrivajo največje katastrofe, ki so v zadnjih sto tisoč letih prizadele Zemljo. • Ob 12. uri. │ Foto: Drive TV

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 5 Planet TV │Planet HD 3│13 DA Planet 2 │Planet 2 HD 22│24 DA Planet PLUS │ Planet PLUS HD 21│23 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 6 in 201 │ 204 │ 206 DA CineStar TV Premiere 2 227 │ 228 (HD) NE Arte** 315 NE Viasat Nature 129 DA

*Možnost sedemdnevnega ogleda za nazaj velja za linearne programe.