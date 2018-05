Prava nota 3 (Pitch Perfect 3)

ZDA/2017/89 min.

Režija: Trish Sie

Igrajo: Anna Kendrick, Rebel Wilson, Brittany Snow, Hailee Steinfeld, Anna Camp, Elizabeth Banks

Žanr: Glasbena komedija

Ocena IMDb: 5,9/10│ Rotten Tomatoes: 31 % │ Uporabniki Googla: 91 %

Po zmagi na svetovnem prvenstvu in uspešno končanim kolidžem članice a capella skupine Bardenske Belle v iskanju novih izzivov spoznajo, da je s petjem težko zaslužiti za dostojno življenje.

Ko se jim ponudi priložnost za ponoven skupen nastop, se odpravijo v Evropo na koncert v podporo vojakom, tam pa ugotovijo, da se bodo težko kosale s skupinami, ki poleg glasov uporabljajo tudi glasbila.

"Film Prava nota 3 je tako lahkoten, da je skoraj breztežen, toda uspe mu dostaviti ravno dovolj od obljubljenega." Katie Walsh, Tribune News Service

"Film je popoln užitek, zahvaljujoč njegovi preizkušeni formuli, ki jo sestavljajo pametni aranžmaji, suh humor in odlična izbira igralcev." Johnny Oleksinski, New York Post

Zanimivosti:

• Film je v svetovnih kinematografih zaslužil skoraj 184 milijonov ameriških dolarjev. Med glasbenimi komedijami je več zaslužil samo njegov predhodnik – Prava nota 2 (2015).

• Studio Universal Pictures je snemanje tretjega dela Prave note najavil natančno en mesec po tem, ko je drugi del prispel v kinematografe – 15. junija 2015.

• To je že četrti skupni projekt Anne Kendrick, Rebel Wilson in Elizabeth Banks. Te so bile soigralke tudi v prvem in drugem delu Prave note (oba filma si lahko ogledate v videoteki DKino) ter v komediji Kaj pričakovati, ko pričakuješ (2012).

• Nekaj časa se je govorilo, da bo Elizabeth Banks film tudi režirala, a se je igralka temu opravilu na koncu odpovedala.

• Na zabavi ob koncu snemanja filma so obiskovalcem pokazali prizor, v katerem Bardenske Belle v bazenu nastopajo kot sinhrone plavalke.