Ingrid gre na zahod (Ingrid Goes West)

ZDA/2017/94 min.

Režija: Matt Spicer

Igrajo: Aubrey Plaza, Elizabeth Olsen, O'Shea Jackson Jr., Wyatt Russell, Billy Magnussen

Žanr: Črna komedija

Ocena IMDb: 6,7/10│ Rotten Tomatoes: 71 %

Ingrid je neuravnovešena zalezovalka, ki všečke pa zamenjuje za pomembna razmerja, dneve pa preživlja na družbenih omrežjih, kjer sledi osebnostim, katerih življenja jim zavida.

Ko začne slediti zvezdnici Instagrama Taylor, postane obsedena z njenim, če sklepamo po fotografijah, popolnim življenjem. Ko se Taylor preseli v Los Angeles, se Ingrid vsili v njeno življenje.

Dekleti postaneta najboljši prijateljici, toda njun odnos je kmalu postavljen pred preizkušnjo, prijateljstvo pa se spremeni v nekaj, kar je bolj podobno nočni mori.

"Kot vse odlične filmske komedije, tudi ta boli, hkrati pa zveni resnično." Josephine Livingstone, The New Republic

"Ključnik: odličen film. Ključnik: oglejte si ga takoj." Stephen Whitty, Newark Star-Ledger

"Plaza zasije v svoji najbolj razvejani vlogi do zdaj in je neustrašna v svoji pripravljenosti, da Ingrid s kameleonsko natančnostjo popelje v drzne globine." Jen Yamato, Los Angeles Times

"Deloma črna komedija, deloma psihološka melodrama in deloma raziskava nevarnosti, ki prežijo na nas na družbenih omrežjih. Film ponuja vse to in še veliko več." Steve Pond, TheWrap

Zanimivosti: • Film je bil premierno prikazan na lanskem festivalu Sundance, kjer je prejel nagrado Waldo Salta za scenarij. Njegova scenarista David Branson Smith in Matt Spicer – ta je film tudi režiral –, sta bila nominirana še za nagrado Independent Spirit za najboljši debitantski scenarij, Spicer pa je s prireditve, ki slavi dosežke na področju neodvisnega filma, domov odnesel nagrado za najboljši celovečerni prvenec. • Snemanje filma se je zaradi različnih dejavnikov zavleklo. Ko se je režiser in soscenarist filma Spicer ponesreči zaletel v steklena drsna vrata, so osvetljevalci odstranili drobce stekla iz njegove roke kar s pomočjo lepilnega traku, ustvarjalci pa so morali evakuirati prizorišče zaradi požara, ki je divjal v okrožju. • Ustvarjalci so se na koncu odjavne špice zahvalili tudi Billu Murrayu. Aubrey Plaza je pozneje pojasnila, da ji je sloviti komik med snemanjem filma Mind of Charles Swan III (2012) podaril moder pulover, ko je zbolela. V prizorih v banki in tropski restavraciji je Plaza oblečena v prav ta pulover. • To je šele drugi celovečerec O'Shee Jacksona Jr. po biografski drami Straight Outta Compton – Zgodba o N.W.A. (2015), v kateri je igralec upodobil svojega očeta Ica Cuba. • Taylorinega moža upodablja Wyatt Russell (22 Jump Street: Mladeniča na faksu), obema pa je skupno to, da ne uporabljata družbenih omrežij. • Pom Klementieff (Varuhi galaksije 2) in Elizabeth Olsen (Sledi v snegu) sta bili soigralki že v ameriški priredbi južnokorejske mojstrovine Stari (2013), konec aprila pa ju bomo že lahko spremljali v novem skupnem projektu – Maščevalcih: Neskončni vojni.

Napovednik filma Ingrid gre na zahod:

