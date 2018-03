Velikanka (Colossal)

Že v videoteki DKino!

ZDA, Kanada, Španija, Južna Koreja/2016/104 min.

Režija: Nacho Vigalondo

Igrajo: Anne Hathaway, Jason Sudeikis, Austin Stowell, Tim Blake Nelson, Dan Stevens, James Yi

Žanr: Domišljijska komedija

Ocena IMDb: 6,2/10│ Rotten Tomatoes: 80 % │ Uporabniki Googla: 71 %

Ko Gloria izgubi svojo službo in jo hkrati fant vrže iz stanovanja, je prisiljena zapustiti svoje življenje v New Yorku in se vrniti v svoj rodni kraj.

Ko na televizijskih novicah poročajo o velikanskem stvoru, ki uničuje južnokorejsko prestolnico Seul, Goria počasi spoznava, da je na nek način povezana s tem oddaljenim fenomenom.

Toda dogajanje začne uhajati izpod nadzora in Gloria mora ugotoviti, zakaj je njen navidezno brezciljen obstoj kar naenkrat tako pomemben za usodo človeštva.

"Že dolgo nisem med ogledom kakšnega filma občutila takšne katarze." April Wolfe, L.A. Weekly

"Nepopustljivo bizarno, psihološko radovedno in na koncu precej čudovito." Tom Huddleston, Time Out

"Fantastično bizarna satira politike spolov s smešnim, neustrašnim in popolnoma predanim igralskim nastopom Anne Hathaway, ki si ga morate ogledati." Peter Travers, Rolling Stone

Zanimivosti: • Prejemnica oskarja za stransko vlogo v muzikalu Nesrečniki (2012) Anne Hathaway se je kot prva članica igralske zasedbe zavezala k projektu, ko ta sploh še ni imel finančne podpore. Scenarij je oskarjevko prevzel s svojim raznovrstnim značajem, saj jo je spominjal na enega od njenih najljubših filmov – komično dramo Biti John Malkovich (1999). • Španski režiser in scenarist filma Nacho Vigalondo je v nekem intervjuju izjavil, da bo Velikanka "najcenejši film o Godzili vseh časov". Japonsko podjetje Toho, ki je lastnik pravic za Godzilo, je na podlagi te izjave še pred začetkom produkcije vložilo tožbo proti ustvarjalcem. Tožbo so pozneje umaknili, Vigalondo pa je obljubil, da bo v bodočih intervjujih pojasnil, da ne gre za remake Godzile. • Pošasti niso ustvarili s pomočjo tehnike zajetja gibov. Namesto tega je režiser posnetke Hathawayeve predal strokovnjakom za posebne učinke, ti pa so pošast izdelali na podlagi igralkinega nastopa. • Anne Hathaway je bila med snemanjem filma v drugem trimesečju nosečnosti.

Napovednik filma Velikanka:

Napovednik filma Velikanka: