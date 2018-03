Liga pravičnih (Justice League)

ZDA, Velika Britanija, Kanada/2017/120 min.

Režija: Zack Snyder

Igrajo: Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller, Ray Fisher

Žanr: Akcijska domišljijska pustolovščina

Ocena IMDb: 6,8/10│ Rotten Tomatoes: 40 %

Supermanovo nesebično dejanje v Bruceu Waynu prebudi zaupanje v človeštvo. Ta prvič spozna, da sam ne zmore rešiti sveta, zato pred spopadom z najnovejšo grožnjo zaprosi za pomoč svojo najnovejšo zaveznico, samozavestno in nezmotljivo Diano Prince.

Batman in Čudežna ženska se povežeta še z drugimi superjunaki – prestolonaslednikom podvodnega kraljestva Atlantida Aqamanom, hibridnim Kiborgom in najhitrejšim človekom na svetu Flashom.

Ti sestavijo zasedbo junakov, kakršne še ni bilo, in se družno podajo v boj proti grozeči nevarnosti. Jim bo vendarle uspelo rešiti svet pred popolnim uničenjem, ali so za kaj takega že prepozni?

"Ustvarjalci so to zgodbo o izvoru in sestavljanju zasedbe izpeljali na zabaven način in z veliko mero energije." Richard Roeper, Chicago Sun-Times

Zanimivosti:

• Liga pravičnih temelji na istoimenski zasedbi superjunakov stripovske založbe DC in je peti celovečerec v tako imenovanem razširjenem vesolju DC (DCEU).

Pred tem so pod okriljem omenjene medijske franšize posneli filme Jekleni mož (2013), Batman proti Supermanu: Zora pravice (2016), Odred odpisanih (2016) in Čudežna ženska (2017).

• Proračun filma ocenjujejo na vrtoglavih 300 milijonov ameriških dolarjev.

S tem se je Liga pravičnih na lestvici najdražjih celovečercev v zgodovini na drugem mestu izenačila s filmom Pirati s Karibov: Na robu sveta (2007), prvo mesto pa še vedno zaseda film Pirati s Karibov: Z neznanimi tokovi (2011), katerega proračun je presegal 378 milijonov dolarjev.

• Ustvarjalci so nameravali film razdeliti na dva dela (premiero drugega dela so načrtovali za leto 2019), a so si pozneje premislili, snemanje nadaljevanja z ločeno zgodbo pa prestavili na za zdaj še nedoločeno prihodnost.

So pa zato že znani datumi prihodnjih petih filmov iz DCEU. Decembra si bomo lahko ogledali prvi samostojni celovečerec Aquamana, prihodnje leto bosta v kinematografe prispela Shazam! in nadaljevanje Čudežne ženske, leta 2020 pa še Cyborg in nova različica Zelene svetilke.

• Film je po scenariju oskarjevca Chrisa Terria (Misija Argo) režiral avtor Jeklena moža in Zore pravice Zack Snyder, pozneje se je k projektu pridružil še režiser Maščevalcev (2012) Joss Whedon.

Tega so sprva najeli kot scenarista dodatnih prizorov, marca 2017 pa je Snyder sporočil, da se zaradi hčerkinega samomora z ženo in producentko filma Deborah Snyder od projekta poslavlja in da bo Whedon dodatne prizore tudi režiral.

• Liga pravičnih je med vsemi filmi v DCEU najkrajši. Studio Warner Bros. je namreč zahteval, da film brez odjavne špice ne sme presegati dveh ur.

• Režiser franšize Pobesneli Max George Miller je že leta 2007 snoval projekt o Ligi pravičnih. Izbral je tudi igralce, ki naj bi odigrali glavne vloge, vendar projekt nikoli ni dobil zelene luči.

Studio je med snemanjem filma javnost obvestil, da bo Snyderja na režijskem stolčku zamenjal prav Miller, a se je novica, na katero so se uporabniki spleta odzvali izjemno pozitivno, izkazala za prvoaprilsko šalo.

Po drugi strani je novica, da Snyder po hčerini smrti v resnici zapušča projekt, naletela na številne izraze sočutja.