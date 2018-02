Iztrebljevalec 2049 (Blade Runner 2049)

Kmalu v videoteki DKino!

Ryan Gosling in Harrison Ford v dolgo pričakovanem nadaljevanju kultnega filma Ridleyja Scotta iz leta 1982, s katerim je režiser Denis Villeneuve ( Ugrabljeni , Sicario , Prihod) navdušil tako kritike kot občinstvo. Pet nominacij za oskarja!

Blade Runner 2049 © 2017 Sony Pictures Television Inc. All Rights Reserved.

ZDA, Velika Britanija, Kanada, Madžarska/2017/158 min.

Režija: Denis Villeneuve

Igrajo: Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de Armas, Sylvia Hoeks, Robin Wright, Jared Leto, Carla Juri

Žanr: Akcijski ZF-film

Ocena IMDb: 8,2/10 (top 250 #138) │ Rotten Tomatoes: 87 %

Leta 2049 družbo sestavljajo ljudje in njim podobni androidi oziroma replikanti – umetno ustvarjena bitja, ki služijo kot delovna sila za nevarna ali neželena opravila.

Eden od teh je tudi agent K, ki dela za losangeleško policijo kot iztrebljevalec, kar pomeni, da lovi in "upokojuje" uporne replikante.

Agent K na eni od svojih nalog odkrije dolgo zakopano skrivnost, ki bi lahko porušila trenutni družbeni red in pahnila preostali delček obstoječe družbe v popoln kaos.

To odkritje ga prisili v lov za Rickom Deckardom, nekdanjim iztrebljevalcem, za katerim so se pred 30 leti izgubile vse sledi.

"Zavedam se, da bo vsak ljubitelj izvirnika vstopil v kino z bejzbolskim kijem. To spoštujem in razumem, saj gre za umetnost. Umetnost je tveganje in jaz moram prevzemati tveganja.

Čeprav bo to največje tveganje v mojem življenju, se projekta izjemno veselim. O snemanju ZF-filma sem sanjal vse od svojega desetega leta. Zavrnil sem že številna nadaljevanja, toda Iztrebljevalca 2049 nisem mogel zavrniti.

Izvirnik preveč ljubim, zato sem pristal na režijo nadaljevanja in si pri tem rekel, da bom dal vse od sebe in poskušal posneti nekaj izjemnega." Denis Villeneuve, režiser filma

NOMINACIJE ZA OSKARJE: najboljša fotografija (Roger Deakins), najboljša scenografija, najboljša filmska montaža, najboljši posebni učinki, najboljša montaža zvoka in najboljše mešanje zvoka.

"Iztrebljevalec 2049 je narkotičen spektakel srhljive in neusmiljene prostranosti, izmenoma satiričen, tragičen in romantičen." Peter Bradshaw, The Guardian

"Vizualna poslastica, ki se izkaže za več kot vredno izvirnika." Peter Travers, Rolling Stone

"Dobra novica je, da je ekipa odlično opravila svoje delo. Še boljša pa, da so ustvarili nekaj resnično osupljivega. /…/

V svetu, v katerem zakasnela nadaljevanja klasik skoraj nikoli ne bi smela učinkovati, se zdi Iztrebljevalec 2049 kot pravi pravcati čudež." Jonathan Romney, Film Comment

Zanimivosti: • Iztrebljevalec 2049 je nadaljevanje kultnega ZF-trilerja Iztrebljevalec (1982), ki ga je Ridley Scott posnel po romanu Philipa K. Dicka Ali androidi sanjajo o električnih ovcah? (1968). • Sprva je bilo predvideno, da bo film režiral Ridley Scott, vendar je ta pozneje sporočil, da bo pri njem sodeloval samo kot producent – predvidoma se je tako odločil zaradi obveznosti, ki jih je imel s snemanjem filma Osmi potnik: Zaveza –, režijo pa je prevzel Kanadčan Denis Villeneuve. Pod scenarij sta se podpisala letošnji nominiranec za oskarja Michael Green (Logan: Wolverine) in soscenarist izvirnega Iztrebljevalca Hampton Fancher, ta pa je, vsaj uradno, tudi avtor zgodbe filma. • Denis Villeneuve je sprva nasprotoval snemanju nadaljevanja Iztrebljevalca, saj je menil, da bi to lahko oskrunilo izvirnik. Za režijo filma se je ogrel šele po tem, ko je prebral scenarij. Zvezdnik izvirnika Harrison Ford je bil takrat že vpleten v projekt, oba z Villeneuvom pa sta scenarij opisala kot enega najboljših, ki sta jih kadarkoli prebrala. • Harison Ford je med snemanjem pretepaškega prizora Ryana Goslinga ponesreči zares udaril v obraz. Opravičil se mu je tako, da ga je povabil na steklenico viskija. • David Bowie je bil režiserjeva prva izbira za vlogo Nianderja Wallaca, a je glasbenik še pred začetkom produkcije umrl, slepega vodjo korporacije Wallace pa je nazadnje odigral Jared Leto. Tega je Villeneuvu predstavil njegov dober prijatelj in režiserski kolega Jean-Marc Vallée, ki je z igralcem sodeloval pri snemanju filma Klub zdravja Dallas. • Leto je sam predlagal, da bi med snemanjem nosil nepresojne kontaktne leče, saj se je z njimi lažje vživel v vlogo. Nanjo se je pripravil tudi tako, da se je povezal z ameriško organizacijo slepe mladine. • Direktor fotografije Roger Deakins je navdih za snemanje lasvegaškega prizora črpal iz svojih lastnih spominov na sydneyjsko operno hišo po tem, ko jo je zajel peščen vihar, režiser pa je predlagal, da bi v prizor vključili še ogromen erotičen kip. To je že četrto zaporedno sodelovanje med obema ustvarjalcema, Deakins, ki še vedno čaka na svojega prvega oskarja, pa si je z njim prislužil že štirinajsto nominacijo to nagrado. • Za glasbeno podlago je bil zadolžen skladatelj Jóhann Jóhannsson, slab mesec pred premiero filma pa je studio sporočil, da Kanadčan in Islandec po treh filmih prekinjata niz uspešnih sodelovanj. Villeneuve je pozneje pojasnil, da je potreboval drugačno glasbo, bolj podobno tisti, ki jo je za izvirnik ustvaril Vangelis. Njegovo glasbeno zapuščino sta tako nadaljevala Hans Zimmer in Benjamin Wallfisch, ki sta se k projektu pridružila šele nekaj tednov prej kot Jóhannssonova pomočnika. •Večino prizorov so posneli v studiih Korda in Origo v Budimpešti, nekdanjo borzno palačo na tamkajšnjemu Trgu svobode pa so ustvarjalci preoblikovali v igralnico v porušenem Las Vegasu. • Klon replikantke Rachael ne igra Sean Young, ki je ta lik upodobila v izvirniku, temveč Lauren Peta. Tej so morali v postprodukciji računalniško povsem spremeniti obraz, da so dobili Rachel. • Začetni prizor filma skoraj do potankosti ustreza opisu prizora, s katerim bi Scott začel izvirnik, če bi imel na voljo dovolj proračunskih sredstev, le da v njem namesto Dekarda nastopa K.

Napovednik filma Iztrebljevalec 2049:

