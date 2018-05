Trilogije, ki jih ne boste mogli zavrniti #video

TV Telekoma Slovenije

5), zbrani v kategoriji Top trilogije. Vsi filmi vas čakajo v videoteki DKino na televiziji Telekoma Slovenije (programsko mesto), zbrani v kategoriji Za še več zanimivih filmov pobrskajte po katalogu videovsebin na televiziji Telekoma Slovenije.

Boter (The Godfather)

Grška tragedija, ki izvira iz Sicilije in domuje v ZDA "To je moja družina, Kay. To nisem jaz." Se pritožujete nad sodobnimi ameriškimi filmi? Raje si še enkrat oglejte mafijsko sago Francisa Forda Coppole o dveh patriarhih – italijanskem priseljencu Vitu Carleoneju in njegovem najsposobnejšem nasledniku Michaelu –, in treh generacijah družine, ki izpolni ameriški sen, vendar zanj plača (pre)visok davek. Prva dva dela trilogije, ki jo je navdahnil istoimenski roman Maria Puza (ta je skupaj s Coppolo tudi soavtor scenarijev), sta nesporni mojstrovini, tretji del pa zadovoljivo sklene to epsko pripoved. Ta nam je dala nekatere najbolj nepozabne nastope in med zvezde izstrelila kopico še danes uveljavljenih igralskih imen. Da neštetokrat uporabljenih, a še vedno uporabnih citatov niti ne omenjamo.

Boter (The Godfather, 1972)

Portret vzpona in skorajšnjega padca zločinskega klana s Sicilije, ki v New Yorku pod vodstvom Vita Carleona zgradi imperij ter v času družbenih in gospodarskih sprememb pridobi vpliv v kriminalnem podzemlju.

Boter 2 (The Godfather: Part II, 1974)

V nadaljevanju sage o družini Corleone spremljamo zgodbi mladega Vita (Robert De Niro), ki v začetku 20. stoletja pripotuje iz Sicilije v New York, ter njegovega naslednika Michaela (Al Pacino), ki poskuša štiri desetletje pozneje razširiti družinske posle v Las Vegas, Hollywod in na Kubo.

Boter 3 (The Godfather: Part III, 1990)

V zadnjem poglavju trilogije o mafijski družini Corleone si ostareli Michael prizadeva, da bi bili poslej njegovi posli zakoniti. Kesa se za pretekle grehe in se skuša umakniti iz nasilnega zločinskega podzemlja, vendar ga zadržujejo ambicije mladih.

Jurski park (Jurassic Park)

Spielbergov kulski svet "Življenje vedno najde pot." Po 65 milijonih letih, leta 1993, so dinozavri po zaslugi Stevena Spielberga, Michaela Crichtona in najsodobnejših digitalnih učinkov znova zavladali svetu, dolgo časa pa so kraljevali tudi v kinematografih. OCENA FILMA: Jurski park 3D S tremi oskarji nagrajena pustolovščina, ki jo je Spielberg posnel po istoimenskem Crichtonovem romanu, je v svetovnih kinematografih med izvirnim predvajanjem zaslužila rekordnih 914 milijonov ameriških dolarjev in se na vrhu lestvice najdonosnejših filmov obdržala do leta 1997, ko je v kina priplul Cameronov Titanik. Spielberg se je vrnil med dinozavre z Izgubljenim svetom, pri tretjemu delu, v katerem lahko občudujemo nove vrste dinozavrov, pa je režijsko taktirko predal režiserju Jumanjija (1995) Joeu Johnstonu. Čeprav nadaljevanji nista ponovili uspeha izvirnika, Spielbergova prazgodovinska franšiza živi naprej. Če sklepamo po zaslužku Jurskega sveta (2015), njenega najdonosnejšega člena in prvega dela nove trilogije, ta še ne bo kmalu izumrla.

Jurski park (Jurassic Park, 1993)

Na otoku blizu obale Kostarike milijarder z majhno skupino genetskih znanstvenikov ustvari zabaviščni park s kloniranimi dinozavri. Le kaj bi lahko šlo narobe?

Jurski park: Izgubljeni svet (The Lost World: Jurassic Park, 1997)

Ko milijarder Hammond izve, da namerava njegov nečak, ki je prevzel nadzor nad InGenom, ujeti prosto živeče dinozavre in jih pripeljati med ljudi, pošlje na otok ekipo pod vodstvom dr. Iana Malcolma, da bi mu to preprečila.

Jurski park 3 (Jurassic Park 3, 2001)

Eden vodilnih svetovnih paleontologov, dr. Alan Grant, dobi ponudbo premožnega Paula Kirbyja in njegove bivše žene Amande. Če ju bo spremljal na zračnem ogledu otoka, kjer dinozavri živijo na svobodi, bosta denarno podprla njegove raziskave.

Vitez teme (The Dark Knight)

Trije odtenki teme "Nekateri ljudje ne želijo drugega kot gledati, kako svet gori." Režiser Christopher Nolan in igralec Christian Bale s to trilogijo nista vrnila samo dobrega imena Batmanu, kar je po dveh prejšnjih celovečernih izdajah tega borca proti kriminalu sam po sebi velik dosežek, temveč sta z njo pomagala spremeniti naše dojemanje filmov o superjunakih. Otročji dialogi, maloumne zgodbe in kostim z bradavičkami, ki ga je v Batmanu in Robinu nosil George Clooney, so pozabljeni. Batman, po novem znane tudi pod vzdevkom Vitez teme, je dobil nov, veliko globlji, glas in stas, spremenilo pa se je tudi vzdušje franšize. Ta je postala veliko resnejša in temačnejša tudi po zaslugi izvrstnih igralskih stvaritev. Med njimi izstopa Joker Heatha Ledgerja, tu pa je še cela vrsta odličnih stranskih igralcev (Michael Caine, Gary Oldman, Morgan Freeman, Cillian Murphy), ki spremljajo Batmana v vseh treh filmih.

Batman: Na začetku (Batman Begins, 2005)

Kako lahko en človek spremeni svet? To vprašanje preganja milijarderja Brucea Wayna tako kot duh njegovih staršev. Ta sta padla pod streli pred njegovimi očmi na ulicah Gothama na večer, ki je za vedno zaznamoval njegovo življenje.

Vitez teme (The Dark Knight, 2008)

S pomočjo poročnika Jima Gordona in okrožnega tožilca Harveyja Denta se Batman odloči za vselej obračunati z organiziranim kriminalom v Gothamu. Toda trojici se kmalu zoperstavi zločinski veleum, znan kot Joker, ki mesto pahne v kaos.

Vzpon Viteza teme (The Dark Knight Rises, 2012)

Zakrinkani terorist Bane prižene Brucea Wayna iz samovoljnega izgnanstva, v dogajanje in kaos, ki zavlada v mestu, pa se vmeša še skrivnostna in mačje spretna tatica z neznanimi nameni.

Zvezdne steze (Star Trek)

Pomlajena posadka Enterprisa za nove generacije trekijev "Če odstraniš nemogoče, je tisto, kar ostane, pa naj bo še tako neverjetno, brez dvoma resnično." Eden od konjičkov J. J. Abramsa je obujanje franšiz, še posebej tistih, ki se dogajajo v oddaljenih galaksijah. Če so koga pri Abramsovem prvencu, tretjemu delu Misije: Nemogoče (2006), še obhajali dvomi o njegovih režijskih sposobnostih, je te razblinil že njegov naslednji celovečerec, s katerim se je Abrams kot režiser prvič podal v vesolje. Njegova različica Zvezdnih stez in pomlajena posadka slovitega plovila Enterprise s Chrisom Pinom in Zacharyjem Quintom na čelu sta navdušila stare oboževalce franšize in ustvarila novo generacijo trekijev. Abrams se je izkazal tudi z režijo nadaljevanja, režijo tretjega dela pa je prepustil Justinu Linu, saj je bil sam že zaseden z novim, še ambicioznejšim projektom – Vojno zvezd: Sila se prebuja (2015).

Zvezdne steze (Star Trek, 2009)

V preddelu slovite ZF-franšize spoznamo začetna leta legendarnega kapitana Kirka – od uporniške in svojeglave mladosti do njegove zahtevne vadbe na Zvezdni akademiji.

Zvezdne steze: V temo (Star Trek Into Darkness, 2013)

Neusmiljeni, inteligentni in maščevalni tiran Khan (Benedict Cumberbatch) napove vojno Federaciji. Kapitan Kirk, Spock in posadka vesoljske ladje Enterprise se podajo na največji lov na moža v galaktični zgodovini.

Zvezdne steze: Onkraj (Star Trek Beyond, 2016)

Kapitan Kirk in posadka ladje Enterprise se na tujem planetu znajdeta pod napadom poveljnika Kralla, ki uniči zvezdno plovilo. Kot brodolomci obtičijo na oddaljenem svetu med sovražnimi pa tudi nekaterimi prijateljskimi tujimi bitji.

Bourne

Pozabljivi Matt v nepozabni vohunski trilogiji "To je Jason Bourne, najzahtevnejša tarča, ki si jo kadarkoli izsledil. Res je dober v tem, da ostaja živ, in če ga poskušaš ubiti in ti spodleti, ga to samo še bolj razkuri." James Bond je v novem tisočletju dobil resno konkurenco. Njegov primat je najprej ogrozila Cruisova akcijska franšiza Misija: Nemogoče, leta 2002 pa je svoj filmski krst doživel še vohun z amnezijo, ki sliši na ime Jason Bourne. Naslovni junak serije romanov Roberta Ludluma je začel raziskovati svojo identiteto v filmu trilerju Douga Limana Kdo je Bourne?, pravi zagon pa je franšiza dobila šele po tem, ko je vajeti nad njo v roke vzel Paul Greengrass. Greengrass je z Damonom posnel Bournovo premoč in Bournov ultimat, franšiza pa se ni končala pri trilogiji. V Bournovi zapuščini (2012) je Damonove čevlje poskušal zapolniti Jeremy Renner, leta 2016 pa sta Greengrass in Damon posnela še peti del, naslovljen Jason Bourne. Čeprav se bo Bourne verjetno prej ali slej vrnil na velika platna, smo prepričani, da si bomo tega vohuna zapomnili predvsem po njegovi prvotni trilogiji.

Kdo je Bourne? (The Bourne Identity, 2002)

Italijanski ribiči iz morja potegnejo komajda živega moškega brez spomina in s strelnimi ranami v hrbtu. Ta mora ugotoviti, kdaj se je izuril v borilnih veščinah in zakaj ga zasledujejo najeti morilci?

Bournova premoč (The Bourne Supremacy, 2004)

Bourne in Marie živita srečno in mirno življenje v indijski vasici. Ko Jason postane tarča ruskega plačanega morilca in se za las izogne smrti, mora nenadoma zaščititi Marie in oprati svoje ime.

Bournov ultimat (The Bourne Ultimatum, 2007)

Jason Bourne tekmuje s časom, da bi rešil uganko svoje preteklosti, medtem ko ga zasledujejo pripadniki organizacije, za katero je delal tudi sam. Med potovanjem od Moskve in Pariza do Londona, Tangiersa in New Yorka, si še naprej prizadeva, da bi odkril svojo pravo identiteto.

Noč v muzeju (Night at the Museum)

Muzej, v katerem se lahko na glas smejite "Vse v muzeju ponoči oživi!" Si predstavljate muzej, v katerem smeh ni samo dovoljen, temveč celo zaželen? Tako bi lahko opisali glavno prizorišče oziroma prizorišča komične trilogije, ki jo je po istoimenski otroški knjigi Milana Trenca posnel Shawn Levy. V njej Ben Stiller igra paznika, ki mu preglavice povzročajo oživljeni muzejski eksponati, družbo pa mu dela cela vrsta zvezdniških obrazov, kot so Owen Wilson, Robin Williams, Ricky Gervais, Steve Coogan, Mickey Rooney, in Dick Van Dyke. Trilogija Noč v muzeju ni zabavala samo gledalcev, ob njej se je smejalo tudi njenim ustvarjalcem. Vsi trije filmi so namreč v svetovnih kinematografih zaslužili več kot 1,35 milijarde ameriških dolarjev. Njen sklepni del si bomo zapomnili tudi po tem, da je bil to zadnji film, v katerem smo lahko spremljali Robina Williamsa.

Noč v muzeju (Night at the Museum, 2006)

Novopečeni nočni čuvaj v naravoslovnem muzeju odkrije, da se ob koncu dne, ko še zadnji obiskovalec odide domov, prava pustolovščina začne šele ponoči, ko se nagačeni, voščeni in odlično ohranjeni prebivalci muzeja pridejo igrat.

Noč v muzeju 2 (Night at the Museum: Battle of the Smithsonian, 2009)

Na slavni muzej Smithsonian je padla noč, a v njem še ni miru. Nekdanji nočni čuvaj Larry Daley se znajde v pustolovščini, ki je tako velika, da se lahko odvija samo za zidovi največjega muzeja na svetu.

Noč v muzeju: Skrivnost grobnice (Night at the Museum: Secret of the Tomb, 2014)

Ko se razstavni predmeti v newyorškem Prirodoslovnem muzeju začnejo ponoči nenavadno obnašati, mora novoimenovani vodja varnostne službe Larry ugotoviti, zakaj se to dogaja. S svojimi prijatelji odpotuje v London, kjer poskuša odkriti starodavno skrivnost Plošče.

Milenium (Millennium)

Dekle, ki pooseblja gibanja za enakopravnost žensk "Takšne ženske izginjajo ves čas. Nihče jih ne pogreša." Glavna lika odlične švedske trilogije, ki so jo posneli po romanih pokojnega novinarja in pisatelja Stiega Larssona, sta raziskovalni novinar Mikael Blomkvist (Michael Nyqvist) in Lisbeth Salander (Noomi Rapace) – težavno dekle s tetovažami in piercingi, ki je hkrati izredna raziskovalka in najboljša hekerica v državi. Nepričakovana zaveznika razrešujeta umore in razkrivata korupcijo, s katero je prepredena švedska družba, neustrašna Lisbeth pa se na svoj način maščuje tudi okrutnežem in šovinistom, ki so zaznamovali njeno življenje. Dekle z zmajskim tatujem je omrežilo tudi Davida Fincherja. Ta je leta 2011 režiral istoimensko ameriško priredbo švedskega trilerja, v kateri sta glavni vlogi odigrala Daniel Craig in Rooney Mara.

Dekle z zmajskim tatujem (Män som hatar kvinnor, 2009)

Novinar Mikael Blomkvist in hekerica Lisbeth Salander raziskujeta skrivnostno izginotje mlade ženske, za katero že skoraj štirideset let ni sledi. Skupaj odkrijeta srhljivo družinsko skrivnost, povezano s številnimi grozljivimi umori.

Dekle, ki se je igralo z ognjem (Flickan som lekte med elden, 2009)

Lisbeth se znajde na begu pred oblastmi, ki jo sumijo umora dveh novinarjev. Na pomoč ji priskoči novinar Mikael in skupaj začneta raziskovati kriminalno zaroto, v kateri se interesi politike in kriminalcev prepletajo s prostitucijo.

Dekle, ki je dregnilo v osje gnezdo (Luftslottet som sprangdes, 2009)

Državna varnostno-obveščevalna služba pritiska na tožilstvo, da bi zavarovala svoje temne skrivnosti in korupcijo v svojih vrstah, ki ji ni para v švedski zgodovini. Čeprav sta v smrtni nevarnosti, Mikael in Lisbeth še zadnjič združita moči v dinamično in nepozabno zavezništvo.

Mumija (The Mummy)

Pustolovska saga iz sarkofaga "Smrt je samo začetek." Filmske pošasti studia Universal, kot so Frankenstein, Nevidni mož in Dracula, se v zadnjih dveh desetletjih ne morejo pohvaliti s prav bleščečo statistiko. Edina, ki ji je uspelo premagati ta urok, je Mumija, predvsem po zaslugi istoimenske komično-akcijske pustolovščine iz leta 1999, v kateri sta glavni vlogi odigrala Brendan Fraser in Rachel Weisz. Film Stephena Sommersa je v svetovnih kinematografih zaslužil več kot 415 milijonov dolarjev, kar je bilo dovolj, da so posneli še dve neposredni nadaljevanji, animirano TV-serijo in spin-off Kralj škorpijonov. Lani je poskušal studio Universal znova obuditi to franšizo, vendar najnovejša različica Mumije ni ponovila uspeha tiste iz leta 1999, pa čeprav sta v njej igrala Tom Cruise in Russel Crowe. Lani je poskušal studio Universal znova obuditi to franšizo, vendar najnovejša različica Mumije ni ponovila uspeha tiste iz leta 1999, pa čeprav sta v njej igralain

Mumija (The Mummy, 1999)

Egipčanski svečenik Imhotep je bil zaradi prešuštva s faraonovo priležnico preklet in obsojen na mumifikacijo pri živem telesu. Leta 1923 ga v puščavi Egipta nehote obudijo lovci na zaklade.

Mumija se vrača (The Mummy Returns, 2001)

Ko se že drugič zbudi starodavna mumija, novi val groze sproži še močnejša sila, Kralj škorpion. Rick in Evelyn rešujeta njunega sina in ves svet pred vnovičnim pustošenjem vsemogočnega zla.

Mumija: Grobnica zmajskega cesarja (The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor, 2008)

Neustrašen raziskovalec Rick O'Connell v Šanghaju prebudi dva tisoč let starega zmajskega cesarja in njegovo vojsko. Ta združi moči z zahrbtnim generalom, da bi spet prišla na oblast in se maščevala.

Umri pokončno (Die Hard)

Štiri desetletja pokončnega umiranja zbadljivega Brucea “Na svetu je devet milijonov teroristov in jaz moram ubiti tistega, ki ima manjša stopala kot moja sestra.” Nič ne traja večno. To je naslov romana Rodericka Thorpa, po katerem je John McTiernan leta 1988 posnel akcijsko uspešnico Umri pokončno. Zakaj imamo torej občutek, da bo istoimenska franšiza o policistu, ki se vedno znova znajde na nepravem mestu ob napačnem času, trajala večno? John McClane v podobi Brucea Willisa nas že tolikokrat rešil pred teroristi, da se nam zdi to že samoumevno. Njegovi nasprotniki in prizorišča njihovih zločinov so se menjavali, njegov zbadljiv humor ostaja enak. Čeprav nas McClane v kinematografih spremlja že četrto desetletje, si bomo tega akcijskega junaka zapomnili predvsem po prvotni trilogiji, še najbolj pa po njegovi prvi filmski izdaji. Ta je v prvo zvezdniško ligo izstrelila Willisa in na novo definirala pojem akcijskega junaka. Če prištejemo še kopico nepozabnih dialogov in podobno nepozabnega zlikovca, je jasno, zakaj se Umri pokončno redno uvršča na sezname najboljših akcijskih (in božičnih) filmov vseh časov.

Umri pokončno (Die Hard, 1988)

Božično zabavo poslovne stolpnice podjetja Nakatomi prekine skupina teroristov, ki jo vodi Hans Gruber (Alan Rickman). Newyorški detektiv John McClane postane edino upanje majhne skupine talcev, med katerimi je tudi njegova odtujena žena.

Umri pokončno 2 (Die Hard 2, 1990)

Na zasnežen božični večer se trdoživi detektiv John McClane znajde v smrtonosni igri mačke in miši z elitno ekipo specialcev, ki je zasedla živahno washingtonsko letališče.

Umri pokončno: Brez oklevanja (Die Hard: With A Vengeance, 1995)

Terorist Simon razstreli neko newyorško veleblagovnico. Bombe je nastavil še drugje po mestu, tisti, ki jih mora odkriti in detonirati, pa je suspendirani policist John McClane.

Jaz, baraba (Despicable Me)

Dobri, zli, rumeni "Izvedli bomo največji rop stoletja, ukradli bomo luno!" "Izvedli bomo največji rop stoletja, ukradli bomo luno!" Filmski zlikovci so od nekdaj na slabem glasu, še posebej animirani. Pri podjetju Illumination Entertainment so se odločili to spremeniti z zgodbo o superzlikovcu z zlatim srcem in glasom Steva Carella. Gru ostane zavezan svojemu poklicu in strogi delovni etiki tudi po tem, ko iz sirotišnice posvoji tri prikupne deklice. V nadaljevanju se celo zaljubi, v tretjem delu utrdi svoje družinske vezi, toda globoko v sebi vseskozi ostaja baraba. Če česa tej barabi ne moremo očitati, je to pomanjkanje ambicioznosti. Ko njegov nasprotnik ukrade piramide v Gizi, se Gru loti še veličastnejšega podviga – ukrasti luno! Z velikanskim uspehom izvirnika so se povečale tudi ambicije njegovih ustvarjalcev. Vsako nadaljevanje je v svetovnih kinematografih zaslužilo več od prejšnjega dela, k uspehu trilogije pa so veliko prispevali tudi Grujevi pomočniki minioni. Trilogija Jaz, baraba je po zaslugi njihovega samostojnega celovečerca Minioni (2015) prerasla v najuspešnejšo animirano franšizo v zgodovini, saj so vsi štirje filmi po svetu zaslužili več kot 3,7 milijarde ameriških dolarjev.

Jaz, baraba (Despicable Me, 2010)

Največji zločinski veleum Gru načrtuje tatvino Meseca. Podvig se izjalovi, ko spozna tri osirotele deklice, ki v njem vidijo nekaj, česar mu še nihče nikoli ni mogel ponuditi: svojega novega krušnega očeta.

Jaz, baraba 2 (Despicable Me 2, 2013)

Agencija za boj proti kriminalu najame Gruja, da bi jim pomagal ujeti superzlobneža in rešiti svet, skupaj z dobrosrčno barabo pa se vrnejo tudi njegove tri posvojenke in zabavni minioni.

Jaz, baraba 3 (Despicable Me 3, 2017)

Zlobec Gru je v preteklosti poskušal ukrasti Luno in poiskati največjo barabo na svetu, tokrat pa se mora spopasti s svojim dolgo izgubljenim bratom dvojčkom Drujem.

Naša zgodba o trilogijah se tu še ne konča …

V filmskem svetu, še posebej v Hollywoodu, se zavedajo, da morajo kovati železo, dokler je to še vroče, kar pomeni, da je marsikatera od omenjenih trilogij dočakala naslednike, pa naj bo to v obliki nadaljevanj, izpeljank (spin-off) ali filmov, s katerimi so poskušali znova zagnati franšize (reboot).

V videoteki DKino si lahko ogledate tudi filme Jurski svet, Bournova zapuščina, četrti in peti del akcijske sage Umri pokončno, najnovejšo različico Mumije in seveda Minione.

Če med navedenimi trilogijami kakšno pogrešate, vam svetujemo, da spremljate katalogu videovsebin na televiziji Telekoma Slovenije, saj se ponudba filmov nenehno osvežuje in dopolnjuje.

Če pa je za vas kvantiteta enako pomembna kot kakovost, vas vabimo, da si v videoteki DKino ogledate maratonske franšize, kot sta Hitri in drzni ter Harry Potter.