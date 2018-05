Brad Pitt in Tom Hanks proti Hitlerju #video

TV-priporočila

Pred 73. obletnico konca druge svetovne vojne – to se je uradno zgodilo 9. maja 1945 – smo za vas poiskali filme, ob katerih lahko slavite zmago nad nacizmom in fašizmom, v izbor pa smo vključili tudi odlične celovečerce, ki prikazujejo grozote poznejših vojaških posredovanj.

2. SVETOVNA VOJNA V EVROPI

Neslavne barabe (Inglourious Basterds, 2009)

Film je na voljo v videoteki DKino.

Med 2. svetovno vojno se skupina tajnih ameriških agentov poda v okupirano Francijo z namenom, da brutalno pomorijo vplivne naciste, v njihove načrte pa se vmeša še lastnica pariškega kina.

Film Quentina Tarantina, ki je Christopherju Waltzu prinesel oskarja za najboljšega stranskega igralca in v katerem naciste pobija Brad Pitt, v tem izboru res ni smel manjkati.

Kljubovanje (Defiance, 2008)

Štirje judovski bratje v času nacistične okupacije Poljske pobegnejo v gozd, kjer se pridružijo ruskim partizanom v boju proti Nemcem. Med vojno zgradijo vas v gozdu in rešijo življenje več kot 1200 drugim judom. • V petek, 11. 5., ob 14.30 na CineStar TV Premiere 2.

Čas herojev (Age of Heroes, 2011)

Pripadnike najelitnejše enote v zgodovini britanskih oboroženih sil med drugo svetovno vojno pošljejo na nevarno misijo na Norveškem, kjer se morajo spopasti z nemško alpsko divizijo. • V sredo, 2. 5., ob 20. uri na Planet 2.*

Reševanje vojaka Ryana (Saving Private Ryan, 1998)

V sredo, 9. 5., ob 20. uri na Cinemax.*

Vojna drama Stevena Spielberga se začne z invazijo zaveznikov 6. junija 1944 na Dan D. Nič ni moglo pripraviti vojakov na bitko, ki se je začenjala na odseku francoske obale Omaha.

Toda stotnika Johna Millerja (Tom Hanks) in najtežja naloga še čaka, saj dobi Ukaz, naj pošlje svoj vod za sovražnikovo črto in reši enega samega vojaka – desetnika Jamesa Ryana (Matt Damon). Film je prejel pet oskarjev, med njimi tudi tistega za najboljšo režijo.

Kraljeva odločitev (Kongens nei, 2016)

Nemški vojaški stroj 9. aprila 1940 pride v Oslo. Po treh dneh obupanih prizadevanj, da bi pregnali zavojevalce, kralj Haakon sprejme končno odločitev – takšno, ki bi njega, njegovo družino in mnoge Norvežane nazadnje lahko stala življenja. • V ponedeljek, 7. 5., ob 21.20 na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD in HBO GO.

Peklenska čistina (A Midnight Clear, 1992)

Francija 1944. Ekipa ameriških vojakov v Ardenih naleti na nemški vod. Ker sta obe vojski odrezani od sveta in vojne, vojaki začasno pozabijo na nesoglasja in skupaj preživijo božič. • V petek, 4. 5., ob 23.35 na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD in HBO GO.

Dunkirk (2017)

Film je na voljo v videoteki DKino. │ Več o filmu Dunkirk.

Epski vojni film Christopherja Nolana (Vitez teme, Izvor, Medzvezdje) o največji pomorski evakuacijski akciji v zgodovini, ki je imela neposreden vpliv na potek druge svetovne vojne.

Dunkirk je letos prejel tri oskarje – za najboljšo filmsko montažo, montažo zvoka in mešanje zvoka –, nominiran pa je bil še v petih drugih kategorijah, tudi v obeh najprestižnejših.

Charlotte Gray (2001)

Mlada Škotinja (Cate Blanchett) med 2. svetovno vojno odpotuje v London, kjer se zaljubi v angleškega pilota. Ko ga v bitki sestrelijo nad Francijo, se pridruži francoskim odporniškim silam, da bi ga našla. • V sredo, 9. 5., ob 15.40 na CineStar TV Action & Thriller.

Igra oponašanja (The Imitation Game, 2014)

Benedict Cumberbatch v zgodbi o Alanu Turingu – britanskem matematiku, kriptografu in dolgo zamolčanem junaku druge svetovne vojne, ki je razbil kodo nacističnega šifrirnega stroja Enigma, sam pa ostal velika uganka. Oskar za najboljši prirejeni scenarij! • Na voljo v videoteki DKino.

Žena oskrbnika živalskega vrta (The Zookeeper's Wife, 2017)

Film je na voljo v videoteki DKino. │ Več o filmu Žena oskrbnika živalskega vrta.

Po istoimenski knjigi Diane Ackerman posneta biografska drama o zakoncih, ki sta med drugo svetovno vojno kot oskrbnika varšavskega živalskega vrta rešila življenja tristotim Judom. Naslovno vlogo v filmu igra Jessica Chastain.

Minsko polje (Land Of Mine, 2015)

Na Danskem je po drugi svetovni vojni skupina mladih nemških vojnih ujetnikov prisiljena počistiti obalo, na kateri je zakopano na tisoče min. Danski narednik, ki jih nadzoruje, postopoma vse bolj ceni njihova prizadevanja. • V torek, 8. 5., ob 18.45 na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD in HBO GO.

Valter brani Sarajevo (1972)

Proti koncu vojne se nemške sile soočijo z velikim pomanjkanjem goriva. Medtem ko Nemci delajo načrt, kako bodo okrepili svoje zaloge, partizan Valter (Bata Živojinović) naredi vse, da bi jim to preprečil. • V soboto, 28. 4., ob 22. uri na Kanal A.*

2. SVETOVNA VOJNA V AFRIKI IN NA PACIFIKU

Greben rešenih (Hacksaw Ridge, 2016)

V petek, 4. 5., ob 21.30 na CineStar TV Premiere 2.

Z dvema oskarjema nagrajena biografska vojna drama Mela Gibsona o pogumnem ameriškem bolničarju (Andrew Garfield), ki je zaradi ugovora vesti odklanjal uporabo orožja in v bitki za Okinavo rešil življenja na desetine svojih soborcev.

Imperij sonca (Empire of the Sun, 1987)

Vojna drama Stevena Spelberga pripoveduje o angleškem dečku (Christian Bale) premožnih staršev, ki uživa brezskrbno življenje v Šanghaju in sanja o letenju. Ko izbruhne vojna, se mu sesuje svet. • V četrtek, 3. 5., ob 21.50 na Kino.*

Reševanje ob zori (Rescue Dawn, 2006)

Oskarjevec Christian Bale (da, znova on) v biografski pustolovski drami znamenitega Wernerja Herzoga o pilotu, ujetem v laoškem taborišču, ki mu je uspela ena najbolj izjemnih rešitev v sodobni zgodovini. • Na voljo v videoteki DKino.

Zaveznika (Allied, 2016)

[video: 62146 / Zaveznika (Allied)]

V četrtek, 10. 5., ob 16.55 na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD in HBO GO ter v DKino. │ Več o filmu Zaveznika.

Brad Pitt in Marion Cotillard v vohunskem romantičnem trilerju Roberta Zemeckisa o kanadskem vohunu in članici francoskega odpora, ki med drugo svetovno vojno v Casablanci skleneta lažen zakon, ta pa preraste v resnično ljubezen. Nominacija za oskarja za najboljšo kostumografijo!

Nezlomljiv (Unbroken, 2014)

Neverjetna življenjska zgodba olimpijskega in vojnega junaka, ki je s tovariši preživel letalsko nesrečo in prestal nečloveške razmere v japonskem ujetniškem taborišču med drugo svetovno vojno. Film je režirala Angelina Jolie. • Na voljo v videoteki DKino.

Angleški pacient (The English Patient, 1996)

Med 2. svetovno vojno se v italijanski vojaški bolnišnici zdravi skrivnostni bolnik z nevarno preteklostjo. Medtem ko se razkriva njegova identiteta, se odvije neverjetna zgodba o ljubezenski strasti, spletkah in pustolovščini. Prejemnik devetih oskarjev, tudi za najboljši film in režijo. • V ponedeljek, 30. 4., ob 20.30 na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD in HBO GO.

NOVEJŠE VOJNE VIHRE

Platoon – vod smrti (Platoon, 1986)

V ponedeljek, 30. 4., ob 3.45 na HRT 1.**

Vojna drama Oliverja Stona prikazuje ameriško pehotno enoto, njen vsakodnevni boj za preživetje sredi grozljivega nasilja in norega bojevanja, odkriva boj med dobrim in zlim v skupini ter nazorno pokaže, kaj v resnici pomeni biti vojak v Vietnamu. Prejemnik štirih oskarjev, tudi za najboljši film in režijo.

Marinec (Jarhead, 2005)

Oskarjevec Jamie Foxx in Jake Gyllenhaal blestita v odličnem in nekonvencionalnem filmu o Zalivski vojni, ki ga je režiral oskarjevec Sam Mendes (Lepota po ameriško). • V petek, 4. 5., ob 23.55 na FOX Movies.*

Ostrostrelec (American Sniper, 2014)

Bradley Cooper v biografski vojni drami Clinta Eastwooda, ki prikazuje življenje najsmrtonosnejšega ostrostrelca v ameriški zgodovini. Šest nominacij za oskarja, tudi za najboljši film leta. • Na voljo v videoteki DKino.

Sestreljeni črni jastreb (Black Hawk Down, 2001)

[video: 61343 / Sestreljeni črni jastreb (Black Hawk Down)]

V petek, 11. 5., ob 23.55 na CineStar TV Premiere 1.

Film Ridleyja Scotta prikazuje skupino elitnih ameriških vojakov, ki se leta 1993 spustijo v somalijsko prestolnico Mogadiš, kjer divja državljanska vojna.

Po sestrelitvi njihovih dveh helikopterjev sledi 15-urni neizprosen boj ali najdaljši kopenski spopad ameriških vojakov po vietnamski vojni. Prejemnik oskarjev za najboljšo montažo in zvok.

Bombna misija (The Hurt Locker, 2008)

Jeremy Renner v razburljivem prikazu elitnih vojakov, ki se med bojem v Bagdadu posvečajo dezaktiviranju bomb. Vojna drama Kathryn Bigelow je prejela šest oskarjev, tudi za najboljši film leta in režijo. • V petek, 27. 4., ob 20. uri na Planet 2.*

Hvala za služenje (Thank You for Your Service, 2017)

Po resničnih dogodkih posneta vojna drama scenarista Ostrostrelca o skupini ameriških vojakov, ki se po vrnitvi iz Iraka v domovino poskušajo vključiti nazaj v družbo in pozabiti na grozote, ki so jih doživeli na bojišču. • Na voljo v videoteki DKino in na TViN.

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 5 Planet TV │Planet HD 3│13 DA Planet 2 │Planet 2 HD 22│24 DA Planet PLUS │ Planet PLUS HD 21│23 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 6 in 201 │ 204 │ 206 DA Cinemax │ Cinemax 2 208 │ 209 DA FOX Movies 216 │ 217 (HD) DA CineStar TV 223 NE CineStar TV Action & Thriller 224 NE CineStar TV Premiere 1 225 │ 226 (HD) NE CineStar TV Premiere 2 227 │ 228 (HD) NE Kanal A 8 │ 15 (HD) DA Kino 219 │ 220 (HD) DA HRT 1** 705 DA

*Možnost sedemdnevnega ogleda za nazaj velja za linearne programe.