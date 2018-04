Hvala za služenje (Thank You for Your Service)

Že v videoteki DKino!

Po resničnih dogodkih posneta vojna drama scenarista Ostrostrelca o skupini ameriških vojakov, ki se po vrnitvi iz Iraka v domovino poskušajo vključiti nazaj v družbo in pozabiti na grozote, ki so jih doživeli na bojišču.

ZDA, Indija, Kanada/2017/104 min.

Režija: Jason Hall

Igrajo: Miles Teller, Beulah Koale, Joe Cole, Scott Haze, Haley Bennett, Amy Schumer, David Morse

Žanr: Biografska vojna drama

Ocena IMDb: 6,5/10│ Rotten Tomatoes: 77 % │ Uporabniki Googla: 78 %

Večkrat odlikovan vojak Adam Schumann se po 15-mesečni misiji v Iraku skupaj z dvema prijateljema vrne v domači Kansas, kjer ga čakajo ljubeča žena ter dva majhna otroka, ki sta se rodila med njegovo odsotnostjo.

Vsi trije soborci trpijo za posttravmatsko stresno motnjo in se z veliko težavo prilagajajo na civilno in družinsko življenje.

Adam se po ženinem prigovarjanju vendarle odloči poiskati pomoč pri preobremenjenem Ameriškem oddelku za vojne veterane, toda spomini na vojno grozijo, da bodo uničili njihova življenja še dolgo po tem, ko so zapustili bojišče.

"Film Hvala za služenje je veliko bolj učinkovit in skrb vzbujajoč, kot bi to lahko pričakovali, in to je zelo dobra stvar." Kenneth Turan, Los Angeles Times

"Film je spisan, posnet, zmontiran in odigran na tako intimen in nevsiljiv način, da imamo med ogledom občutek, da smo se vrnili v zgodnejšo dobo ameriške filmske industrije, ko so bili čedno producirani celovečerci zasnovani na opažanju človeškega vedenja." Matt Zoller Seitz, RogerEbert.com

"Mučni igralski nastopi imajo močan učinek, tako kot tudi periferna vizija filma o banalni in depresivni Ameriki, ki grozi, da bo pozabila na svoje bojevnike." Joshua Rothkopf, Time Out

Zanimivosti: • Film Hvala za služenje je režijski prvenec za oskarja nominirana scenarista tematsko in žanrsko sorodnega Eastwoodovega Ostrostrelca (2014) Jasona Halla. • Hall je scenarij priredil po istoimenski knjigi poročevalca časnika Washington Post Davida Finkla iz leta 2013. V njej avtor opisuje resnične izkušnje ameriških vojnih veteranov, ki so se po vrnitvi iz Iraka spopadali s posttravmatsko stresno motnjo. • Igralec Scott Haze se je med pripravami na vlogo vojnega veterana za mesec dni omejil na invalidski voziček. • Igralka Amy Schumer je ves honorar, ki ga je prejela za snemanje filma, darovala fundacijam, ki skrbijo za vojne veterane. • Med odjavno špico lahko slišimo pesem Freedom Cadence, ki jo je Bruce Springsteen ustvaril posebej za ta film. • Nekaj časa se je govorilo, da bo film režiral Steven Spielberg in da bo v njem igral Daniel Day-Lewis. To bi bil drugi skupni projekt omenjenih oskarjevcev po biografski zgodovinski drami Lincoln (2012).

Napovednik filma Hvala za služenje:

Videoteka DKino na televiziji Telekoma Slovenije: programsko mesto 5. Film je na voljo tudi v spletni videoteki DKino na www.tvin.si.