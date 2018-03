Pokvarjeno predmestje (Suburbicon)

ZDA, Velika Britanija/2017/100 min.

Režija: George Clooney

Igrajo: Matt Damon, Julianne Moore, Oscar Isaac, Noah Jupe, Hope Banks, Glenn Fleshler, Tim Neff

Žanr: Črna komedija

Ocena IMDb: 5,5/10│ Rotten Tomatoes: 29 % │ Uporabniki Googla: 53 %

Družina Lodge, ki jo sestavljajo oče Garde, njegova invalidna žena Rose in njun sin Nicky, se poleti 1959 preseli v Suburbicon – mirno, idilično predmestno skupnost s skrbno urejenimi vrstnimi hišami.

Nekega večera v njihovo hišo vdreta nasilneža in jih uspavata s kloroformom. Ko se Nicky zbudi, izve, da je njegova mati umrla, takoj za tem pa se v njihovo hišo priseli še Rosina dvojčica Margaret, kar vzbudi sum pri zavarovalniškem agentu.

V sosednjo hišo se medtem vselijo prvi temnopolti prebivalci Suburbicona. To sproži proteste belske večine, ki skrivaje spletkari za zidovi svojih navidezno urejenih domov.

"Zakon o podpori za vojne veterane je tem omogočil nakup lepe hiše z garažo in dvoriščem. Dobili so lahko dobro službo, živeli v lepem okolišu in si ustvarili družino, če so le bili bele rase.

Zabavno je luščiti zunanji lak popolnega družinskega doma in opazovati, kako grde lahko postanejo stvari." Režiser, soproducent in soscenarist filma George Clooney

Zanimivosti:

• Film so premierno prikazali v tekmovalni sekciji 74. beneškega filmskega festivala, predvajali pa so ga tudi na filmskem festivalu v Torontu in na Liffu.

• Po besedah producenta Joela Silverja sta brata Joel in Ethan Coen scenarij za Pokvarjeno predmestje spisala kmalu po izidu svojega kultnega prvenca Krvavo preprosto, leta 1986, George Clooney pa se je začel za projekt zanimati že leta 2005.

Deset let pozneje so ustvarjalci kriminalni scenarij bratov Coen združili s scenarijem za zgodovinsko dramo o resnični temnopolti družini, ki se je leta 1957 preselila v belsko sosesko v Pensilvaniji, pod končni izdelek pa sta se podpisala še Clooney in njegov redni sodelavec Grant Heslov (Misija Argo).

• Za posnetke intervjujev, ki se predvajajo na TV-zaslonih, so ustvarjalci uporabili resnične intervjuje, v katerih so prebivalci Levittowna pred dobrimi 60 leti nasprotovali temu, da bi v njihovi soseski bivala temnopolta družina.

• Clooney je igral že v štirih filmih bratov Coen – Kdo je tu nor? (2000), Loči me in zapelji (2003), Preberi in zažgi (2008) ter Ave, Cezar! (2016) –, tokrat pa se je prvič zgodilo, da je film režiral po njunem scenariju.

• Trije glavni zvezdniki Pokvarjenega predmestja so v preteklosti prav tako igrali v filmih bratov Coen – Matt Damon v Pravem pogumu (2010), Juliane Moore v Velikem Lebowskem (1998), Oscar Isaac pa v Llewynu Davisu (2013).

• To je Clooneyjev peti režijski celovečerec po filmih Izpovedi nevarnega uma (2002), Lahko noč in srečno (2005), Zvezdnik z igrišča (2008), Marčeve ide (2011) in Varuhi zapuščine (2014) ter prvi, v katerem zvezdnik tudi ne igra.

• V vlogi bejzbolskega trenerja bi morali spremljati Josha Brolina, a se je Clooney po preizkusni projekciji odločil, da njegovih prizorov ne bo vključil v končno različico filma.

Po njegovem so ti preusmerili pozornost od glavnega dogajanja in zmotili ritem filma, zvezdnik pa je hkrati tudi priznal, da je to odločitev sprejel s težkim srcem, saj je menil, da so bili prav prizori z Brolinom najbolj smešni deli filma.

• V filmu bi moral igrati tudi letošnji nominiranec za oskarja Woody Harrelson, vendar je igralec zaradi prekrivajočih se urnikov sodelovanje tik pred začetkom snemanja filma odpovedal.

• Clooney je film pokazal avtorju prelomne humoristične serije Vse je v družini (All in the Family) Normanu Learu, sloviti TV-producent in scenarist pa je njegov izdelek opisal z besedami: "To je najbolj jezen film, ki sem si ga kadarkoli ogledal."