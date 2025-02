Igralka Julianne Moore ne more verjeti odločitvi ameriških oblasti, ki so iz šolskih knjižnic izločile njeno knjigo za otroke.

Ameriške oblasti pod vodstvom Donalda Trumpa so ob vrsti drugih odločitev sprejele tudi to, da so v šolah pod okriljem ministrstva za obrambo prepovedali več knjig, med njimi tudi otroško knjigo Freckleface Strawberry, ki jo je napisala hollywoodska zvezdnica Julianne Moore.

"Šokirana sem, da je Trumpova administracija v šolah ministrstva za obrambo prepovedala mojo prvo knjigo, na pol avtobiografsko zgodbo o sedemletni deklici, ki ne mara svojih pegic, a se sčasoma navadi živeti z njimi, ko ugotovi, da je drugačna, 'tako kot vsi preostali'," je igralka zapisala na Instagramu.

"To knjigo sem napisala za svoje in vse druge otroke, da bi jim povedala, da nam je vsem težko, a nas združujeta naša človečnost in naša skupnost," je še zapisala.

Ameriška vlada je njeno knjigo (ob še nekaj drugih) prepovedala v šolah, ki delujejo pod okriljem ministrstva za obrambo, torej šolah v ameriških vojnih bazah po svetu. Kot je na Instagramu še zapisala Julianne Moore, je eno od teh šol kot otrok obiskovala tudi ona, saj je bil njen oče, veteran vojne v Vietnamu, nameščen v vojni bazi v Frankfurtu v Nemčiji.

Foto: Guliverimage

"Boli me, da otroci, kot sem bila jaz, ne bodo imeli dostopa do knjige, ki jo je napisal nekdo z zelo podobno izkušnjo, kot so jo imeli sami," je še zapisala igralka. "Sprašujem se, kaj je tako spornega v tej slikanici, da so jo oblasti prepovedale. Nikoli si ne bi mislila, da se bo to zgodilo v tej državi, kjer sta svobodni govor in izražanje ustavni pravici."

10. februarja je ameriško obrambno ministrstvo sporočilo, da so iz šol pod njihovim okriljem umaknili več knjig in del učnega gradiva. Šlo je predvsem za omembe transspolnih oseb in drugim marginaliziranih skupin ljudi.

Preberite še: