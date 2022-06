Igralec priznal: Na srečo sem imel pri najnevarnejših prizorih dvojnika

V filmu Nonstop Liam Neeson igra v vlogi zveznega agenta Billa Marksa, ki je deset tisoč metrov nad Atlantikom na letalu proti Londonu zadolžen za varnost potnikov. Vmes prejme po zavarovani liniji skrb vzbujajoče sporočilo. Če ugrabitelju na račun ne nakaže 150 milijonov ameriških dolarjev, bo vsakih 20 minut umrl eden izmed potnikov na letalu. Kdo je nedolžen? Kdo pošilja sporočila? Kdo bo umrl naslednji? Akcija je neprestana, kar potrjuje tudi naslov filma.

Liam Neeson kot Bill Marks v akcijskem trilerju Nonstop. V začetku intervjuja je Liam Neeson sprva razkril, da je njegove najnevarnejše prizore v filmu opravljal kaskader, nekaj pa jih je opravil tudi sam, kar je imelo za posledico modrice in praske: "Med pretepom v kopalnici sem na primer udaril ob ogledalo, ki se je ob tem razbilo. Takoj nisem čutil, da sem se poškodoval, zaradi adrenalina, zato sem se nato čez nekaj dni spraševal, od kje izvirajo te praske in modrice."

Igralec je nato priznal, da se je med snemanjem zelo ukvarjal s svojim likom, saj je želel, da bi bil izoblikovan bolje kakor običajni akcijski liki. Pri tem ga to, da je film v večini posnet samo v enem prostoru – na letalu, ni oviralo. Je pa Liam iskreno dejal, da je bila ta prostorska omejenost velik izziv za vse. Tako za igralce kot za režiserja, ki je moral biti na snemanju zelo kreativen.

Film Nonstop je sicer režiral Jaume Collet-Serra, ki je skupaj z Liamom Neesonom posnel že štiri filme. Nonstop je le eden izmed teh, kar kaže na to, da sta režiser in glavni igralec izvrstna sodelavca. To je pojasnil tudi sam Liam Neeson ob koncu intervjuja: "Izjemno rad delam s Jaumejem, ker na ekipo ne kriči in ji ne ukazuje. Je zelo prijazen in odlična družba, obenem ima neverjetno režisersko oko in občutek za to, kako zgodbo pripovedovati na zabaven način, obenem pa še vedno razvijati napetost in tempo."

