Igralec presenetil: od slačifanta do avtorja otroške knjige

Med karanteno se je 40-letni igralec lotil pisanja otroške knjige. Ta govori o prvošolki Elli, ki obožuje mavrice, bleščice in vse stvari, ki se svetijo. Deklica se na prvi šolski dan trudi vključiti v novo okolje in najti skupni jezik z novimi sošolci, pri čemer naleti na nekaj težav, ki ji jih pomaga prebroditi njen oče. Na poti odkrije, da je ne glede na vse najbolje ostati zvest sam sebi.

"Ne vem, kako je bilo pri vas, a pri meni so postale v karanteni stvari malce čudne. Končal sem zaklenjen v sobi svoje sedemletne hčerke, kjer sem znova našel otroka v sebi. In to sem napisal za mojo deklico. Oziroma to je napisala mala deklica v meni," je izid svoje prve otroške knjige z naslovom The One and Only Sparkella Channing naznanil na svojem profilu na Instagramu. Knjiga bo sicer na prodajne police prišla šele maja prihodnje leto, poroča Huffington Post.

Knjigo je posvetil svoji hčerki Everly, ki jo ima z nekdanjo ženo, igralko Jenno Dewan. V knjigi je hčerki napisal tudi prečudovito posvetilo, ki ga je objavil portal People: "Za Everly, najbolj briljantno in magično bitje, kar jih poznam. Si moja največja učiteljica. To je tudi za vse očete, ki imate majhne deklice. Oblecite karkoli, plešite kakorkoli in bodite čarobni, kot ste le lahko. Obljubljam vam, da vam bodo ljubezen vrnile."