Julianne Moore v zgodbi o bogataših brez omejitev

Umor Barbare Baekeland, ki se je leta 1972 zgodil v njenem mondenem londonskem stanovanju, velja za eno najbolj razvpitih tragedij ameriške smetane. Preprosta Američanka Barbara se po poroki s premožnim britanskim dedičem nikoli ni dobro vključila v aristokratski svet blišča, ki ga kroji vrsta nenapisanih pravil vedenja. Po rojstvu sina Anthonyja se njen že tako trhli zakon znajde v še večji krizi, a čeprav je nesrečna, Barbara vztraja v odnosu. Čeprav je lepa in karizmatična, je čustveno in psihično nestabilna, dodaten udarec za njeno krhko psiho pa prinese dejstvo, da je sin homoseksualec.

Tragedije, ki se zgodijo ljudem s preveč vsega

Barbaro v filmu Divja milina (Savage Grace) brezkompromisno upodablja izvrstna Julianne Moore, ki pravi, da gre nekako za zgodbo, ki deluje tudi kot opomnik: "Vidiš veliko bogatih ljudi brez omejitev. Nimajo službe, nimajo namena, z ničimer se ne ukvarjajo, nimajo osredotočenosti, zato njihov pogled bega. Iščejo neverjetno poživitev, saj ne dobijo nobenega zadoščenja v svojih interakcijah s svetom. Iščejo spolno poživitev ali poživitev v drogah ... Vse to se tem ljudi zgodi zato, ker imajo preveč vsega."

Film je na trenutke precej šokanten. "Če bi šlo za fikcijo, bi dejali, da gre za senzacionalizem in razuzdanost. A ker gre za resnične dogodke, te epskost te tragedije resnično prizadene. Gre za klasično tragedijo družine, ki se sama uniči, in prav to me je najbolj pritegnilo," je povedala igralka, ki je leta 2015 prejela oskarja za glavno vlogo v drami Še vedno Alice (Still Alice).

Julianne Moore in Eddie Redmayne v Divji milini

Nekdanja soigralca sta leta 2015 oba prevzela oskarja

Ko sta leta 2007 z Eddiejem Redmaynom snemala Divjo milino, je bil britanski igralec še precej neznan, saj je to šele njegov tretji film. Sodelovanje pri tako zahtevni zgodbi pa je močno olajšala tudi Julianne, ki je Eddie kar ne more prehvaliti. "Pri Julianne je najbolj neverjetno to, da je zelo zabavna in ni ena tistih igralk, ki se zaprejo v svojo sobo in se posvetijo samo sebi," je povedal. Eddie je prav tako leta 2015 tudi sam prejel oskarja za glavno vlogo v filmu Teorija vsega (The Theory of Everything), kjer je igral Stephena Hawkinga.

V stranskih vlogah igrata tudi Stephen Dillane (Stannis Baratheon iz Igre prestolov) in Hugh Dancy.

