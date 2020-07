Hči filmske zvezdnice je izrezana mama #foto

Filmska igralka Julianne Moore, ki si jo boste nocoj ob 20. uri na Planet PLUS lahko ogledali v srhljivki Pozabljeni (The Forgotten), je pred dnevi na svojem profilu na Instagramu objavila fotografijo hčerke in navdušila sledilce, ki niso mogli mimo dejstva, da sta si zvezdniška mati in njena hči na videz izjemno podobni.

Julianne Moore je z objavo na družbenem omrežju čestitala svoji hčerki ob pomembnem življenjskem mejniku.

"Moja hči Liv Freundlich je danes končala srednjo šolo. Ponosni smo na to, kakšna oseba je postala, in na vse, kar je dosegla," je zapisala ob fotografijo in dodala, da komaj čaka, da vidi, kaj je naslednja stvar, ki se je bo lotila. Na koncu zapisa je poudarila še, da je izjemno vesela, ker bo najstnica prihodnjih nekaj mesecev še morala ostati v domačem okolju.

Bolj kot čestitka je igralkinim sledilcem v oko padla izjemna podobnost med njima. Nekateri so celo zapisali, da je hči mamina popolna kopija.

Tudi sicer je za družino letošnje leto leto prelomnic. Pred kratkim je študij z odliko dokončal tudi igralkin starejši sin Caleb, zato ne čudi, da igralko ob misli, da bo tudi hči kmalu morala oditi od doma, preplavljajo močna čustva.

"Vse se spremeni, ko otroci zapustijo svoje gnezdo. Nastane povsem nova dinamika. To se dogaja vsem, kajne? Začne se neko novo poglavje. Novi izzivi in čustva, nekatera celo vznemirljiva. Vsekakor so pred nami drugačna leta in neizogibni bodo trenutki nostalgije na čase, ko sta bila otroka še majhna," je v enem izmed intervjujev povedala Julianne.

Julianne Moore si lahko NOCOJ ob 20. uri ogledate v srhljivki Pozabljeni (The Forgotten) ob 20. uri na Planet PLUS.

