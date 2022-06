Matt Damon je Georgeu Clooneyju pred snemanjem postavil ultimat

George Clooney, ki se je pri kriminalni komediji Pokvarjeno predmestje (Suburbicon) preizkusil v vlogi režiserja, je že stari znanec glavnega igralca Matta Damona. Skupaj sta namreč sodelovala že pri petih filmih, zato ne preseneča dejstvo, da je Clooney Damona povabil k sodelovanju tudi pri svoji kriminalni komediji. Glavni igralec je bil ponudbe vesel, a je priznal, da je Clooneyju pred potrditvijo sodelovanja postavil ultimat.

Povod zanj je bilo to, da je bil Matt Damon takrat že vključen v snemanje štirih filmov, zato je Clooneyju dejal, da lahko v njegovi kriminalni komediji sodeluje le, če bo snemanje potekalo v Los Angelesu. "Takrat sem sodeloval že pri štirih filmih, svoji družini pa sem obljubil, da ne bom sprejel nobene ponudbe več. Ko me je George poklical, sem mu dejal, da bi raje videl, da me utopi, kot da ga zavrnem, ampak obljuba družini je terjala svoj dolg. Čez čas mi je napisal, da lahko snemanje filma res prestavi v Los Angeles. Sporočilo sem pokazal ženi, ki je odobrila moje sodelovanje."

Matt Damon in George Clooney sta stara znanca in zelo dobra prijatelja. Foto: IMDb

Matt je nato razkril, da je Georga Clooneyja spoznal že leta 1999, ko sta sodelovala pri filmu Oceanovih enajst (Ocean’s Eleven). Igralec je priznal, da se je Clooney od takrat zelo spremenil, kar je tudi pojasnil:

"Bolj je zrel, v kritičnih stvareh pa je še vedno stari George. Pri vsem, kar šteje, je še vedno isti, saj ima še vedno veliko srce, je neverjetno zvest in res zelo inteligenten. Najbolj je spremenil predvsem svojo kariero. Ko sem ga spoznal, je bil namreč samo velika zvezda televizije, saj je zaslovel v seriji Urgenca (ER). Zaradi tega so ga ljudje podcenjevali in sploh niso vedeli, kako talentiran je v resnici! Na srečo je to uvidel režiser filma Oceanovih enajst. Hvala bogu, saj je George Clooney zdaj eden največjih zvezdnikov, ki si jih lahko samo želiš v svojem filmu. Tudi sam zelo cenim njegovo mnenje, zato mu vedno pošiljam scenarije, da jih skupaj predebatirava in oblikujeva zapiske."

