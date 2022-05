Tako je bila videti Jasna Kuljaj, ko se je prvič pojavila na filmski kameri #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Jutro na Planetu, ki je na Planetu na sporedu od ponedeljka do sobote ob 8. uri, je voditeljica rubrike Življenje v rožnatem Manja Stević gostila Jasno Kuljaj, ki je o sebi razkrila marsikaj, česar gledalci še niso vedeli. Med drugim, kako je dobila svojo prvo filmsko vlogo in kaj si je kupila s honorarjem, ki ga je za to prejela.