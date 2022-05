Konec tedna s filmskimi premierami

V soboto bo po finalnem delu zabavne glasbene oddaje Pri Črnem Petru na Planetu še TV-premiera prisrčne športne komedije Borba z družino (Fighting With My Family), ki je bila posneta po neverjetni resnični zgodbi zvezdnice rokoborbe WWE (World Wrestling Entertainment). V glavni vlogi igra odlična Florence Pugh, ki nas je očarala tudi v Črni vdovi in Času deklištva, nastopajo pa tudi Dwayne Johnson, Lena Headey, Vince Vaughn, Nick Frost in Jack Lowden.

Borba z družino

Zgodba se vrti okoli družine Bevis, v kateri se vsi profesionalno ukvarjajo z rokoborbo. Ko se Saraya z bratom Zakom prijavi na avdicijo za rokoborbo pri WWE, se v družini šele začnejo težave. Izbrana je namreč samo sestra, kar preseneti vso družino, najbolj pa brata Zaka, ki se ima za najboljšega rokoborca v družini. Saraya mora zdaj zapustiti družino in se sama spopasti z novim, neusmiljenim svetom tega borilnega športa. Zazreti se mora globoko vase, se boriti za svojo družino in nazadnje dokazati vsem, da je prav njena posebnost tisto, kar iz nadobudne rokoborske novinke naredi zvezdnico.

Biografska športna komična drama ima na spletni strani IMDb visoko oceno 7,1 in je prejela več nagrad različnih združenj filmskih kritikov, še posebno pa so pohvalili Florence Pugh in srčnost filma. Borba z družino bo na Planetu v soboto ob 21.30, film pa bo predvajan premierno na slovenskih televizijah.

Prav tako premierno na slovenskih televizijah si bomo lahko v nedeljo, 29. maja, ob 19.45 ogledali akcijsko komedijo Jump Street 22: Mladeniča na faksu (22 Jump Street). Gre za nadaljevanje uspešnice 21 Jump Street, v katerem vlogi policijske dvojice Schmidta in Jenka znova upodabljata Jonah Hill in Channing Tatum.

Tokrat jima zaupajo posebno nalogo med študenti, da bi v univerzitetnem naselju našla spretnega prekupčevalca z mamili. Ko Jenko naleti na sorodno dušo v nogometnem moštvu, Schmidt pa se priključi umetniški skupini boemov, je pod vprašanjem njuno strokovno ujemanje in sodelovanje. Zdaj morata ne le rešiti primer, temveč tudi na novo opredeliti svoj službeni odnos. Če bosta mladeniča lahko dozorela v odgovorni osebi, bo morda fakultetna izkušnja najboljše, kar se jima je kdaj zgodilo.

22 Jump Street: Mladeniča na faksu

Akcijska komedija ima na spletni strani IMDb oceno 7,0, film pa je prejel tudi več nagrad priljubljenosti, med drugim nagrade People's Choice, Teen Choice in MTV. Poleg Channinga Tatuma in Jonaha Hilla v filmu igrajo tudi Ice Cube, Peter Stormare in Nick Offerman.

Komična športna drama Borba z družino bo na Planetu v soboto ob 21.15, v nedeljo ob 19.45 pa ne zamudite akcijske komedije Jump Street 22: Mladeniča na faksu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.



Še več vsebin vas čaka na Planeteka.si.