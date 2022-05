Gostilna Pri Črnem Petru bo še zadnjič pred poletjem odprla svoja vrata

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Spomnimo: na začetku sezone je vedeževalec Blaž Jasni prerokoval, da bo gostilna šla v maloro, če si ne bo našla sovoditelja. Jasna je skozi sezono preizkusila kar 13 kandidatov, ki so jo poskušali prepričati s svojimi veščinami in sposobnostmi.

Seznam kandidatov za sovoditelja je resnično širok: zmagovalec resničnostnih šovov Franko Bajc, televizijski voditelj Jure Godler, televizijski voditelj Klemen Bučan, televizijski voditelj Boris Kopitar, televizijski voditelj Taiji Tokuhisa, pevec Luka Sešek, kuharski mojster Lojze Čop, duhovnik in reševalec Dejan Pavlin, pevec Mitja Ferenc, pevec Sebastian, v enem večeru pa so se predstavili kar trije kandidati: Blaž Jenkole iz Fehtarjev, mladi harmonikar Nejc Novak, tudi pevec Til Čeh je Jasno spomnil, da bi bila lahko skupaj krasen voditeljski par.

Foto: Ana Kovač

Bolj za šalo kot zares pa je v eni od oddaj Jasno presenetil njen partner Saša Lalović, ki je potožil, da se bo prijavil za sovoditelja, saj bo tako Jasno videl bolj pogosto.

Jasno sta v eni od prejšnjih oddaj presenetila partner Saša Lalović in njuna hči Anastazija. Foto: Bojan Puhek

Neverjetno naključje je hotelo, da so prav vsi kandidati na koncu oddaje prejeli enako število točk. Sobotni večer bo zato precej naporen za poštarja Peško, ki bo prešteval glasove vseh, ki so glasovali na družabnih omrežjih. Bodo ti odločali o zmagovalcu ali pa se bo na koncu razpletlo v smeri, ki je ni nihče pričakoval? Treba bo počakati do sobote.

V zadnji oddaji te sezone pa bomo dobili tudi zmagovalca izbora za naj pesem pomladi Črnega Petra. Nagradni bon v vrednosti 400 evrov, ki ga podarja trgovina Jager, in bleščeči pokal Črnega Petra bo prejela tista zasedba, ki bo prejela največ točk treh enakovrednih komisij: ekipe Črnega Petra, ekipe trgovine Jager in glasbenikov, ki sodelujejo v izboru.

Foto: Ana Kovač

Končni seštevek bo prinesel zmagovalca, zmagovalna pesem pa bo zagotovo postala uspešnica tega poletja. Boj bo precej napet, saj je med tekmovalnimi skladbami precej takšnih, ki veliko obetajo.

Ekipa oddaje Gostilna Pri Črnem Petru po velikem finalu odhaja na počitnice. Bodite z njimi ob njihovem zadnjem predpoletnem druženju in spremljajte razplete vseh zgodb, ki so se odvijale v peti sezoni.

Zadnjo oddaja Pri Črnem Petru pred počitnicami na Planetu ujamete v soboto ob 19.45. Zamujene oddaje si lahko ogledate tudi v Planeteki.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.