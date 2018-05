Majske premiere na HBO

TV Telekoma Slovenije

Spodaj si oglejte najzanimivejše vsebine, ki jih bodo maja premierno predvajali na storitvah videa na zahtevo HBO GO in HBO On Demand ter na programih HBO, HBO 2, HBO 3, Cinemax in Cinemax 2. Na fotografiji so podobe iz filmov Vojna za Planet opic in Thelma ter druge sezone serije Deklina zgodba.

PREMIERE FILMSKIH USPEŠNIC NA PROGRAMU HBO

Kapitan Gatnik: Prvi epski film (Captain Underpants: The First Epic Movie, 2017)

Nesramna družinska komedija o sošolcih z nagnjenjem do potegavščin, ki hipnotizirata zlobnega ravnatelja, da se ima za navdušenega, a ne preveč brihtnega superjunaka po imenu Kapitan Gatnik. • Premiera: 13. maja ob 18.30 uri na HBO. | Film bo na voljo tudi na HBO OD in HBO GO.

Temni stolp (The Dark Tower, 2017)

Filmska priredba knjižne uspešnice Stephena Kinga spremlja zadnjega revolveraša Rolanda v večnem boju z Možem v črnem. Ta mu skuša preprečiti uničenje Temnega stolpa, ki ohranja v ravnovesju ves naš univerzum • Premiera: 13. maja ob 20. uri na HBO. | Film bo na voljo tudi na HBO OD in HBO GO.

Fahrenheit 451 (2018)

Najnovejša priredba slovitega romana Raya Bradburyja prikazuje prihodnost, kjer so mediji omama za ljudstvo, zgodovino pa spreminjajo "gasilci", ki namesto gašenja požarov sežigajo prepovedane knjige. • Premiera: 20. maja ob 20. uri na HBO. | Film bo na voljo tudi na HBO OD in HBO GO.

Vojna za planet opic (War For The Planet of the Apes, 2017)

V tretjem delu obujene in kritiško hvaljene franšize so šimpanz Cezar (Andy Serkis) in pripadniki opičjega klana prisiljeni v smrtonosno vojno z ljudmi pod poveljstvom neusmiljenega polkovnika • Premiera: 27. maja ob 20. uri na HBO. | Film bo na voljo tudi na HBO OD in HBO GO.

PREMIERE NOVIH SEZON IN NOVIH EPIZOD SERIJ

Deklina zgodba S2 (The Handmaid's Tale II)

V drugi sezoni zgodba podrobneje spremlja nosečnost Offred in njen boj, da bi še nerojenega otroka rešila pred grozotami Gileada. Teta Lydia vedno pravi: "Gilead je v tebi." Offred in vsi drugi liki se bodo tudi v drugi sezoni zoperstavljali – ali pa podlegali – tej temačni resnici. • Premiera: 25. maja ob 20. uri na HBO. | Novi deli vsak petek ob 20. uri. | Na voljo tudi na HBO OD in HBO GO.

Westworld S2 (Westworld II)

Živite brez omejitev v svetu, ki izpolnjuje vsakršne človeške želje. Izvršni producenti Lisa Joy, Jonathan Nolan in J. J. Abrams prinašajo drugo sezono temačne odisejade o zori umetne inteligence, kjer se razvija greh. • Novi deli vsak ponedeljek ob 20. uri na HBO. | Na voljo tudi na HBO OD in HBO GO.

Howardov kot (Howards End)

Priredba klasičnega romana avtorja E. M. Forsterja v štirih delih spremlja Margaret in Helen Schlegel, neodvisni in svobodomiselni sestri, ki iščeta ljubezen in smisel v nenehno spreminjajočem se svetu Anglije na prelomu 20. stoletja. • Novi deli vsak petek ob 20. uri na HBO. | Na voljo tudi na HBO OD in HBO GO.

Trust

Rim leta 1973. Johna Paula Gettyja III., naslednika bogate družine naftnih mogotcev, ugrabi mafija in zanj zahteva odkupnino. Toda fantovi družini ni veliko do tega, da bi ga dobila nazaj. • Novi deli vsak petek ob 20. uri na HBO. | Na voljo tudi na HBO OD in HBO GO.

Barry

Komična serija v osmih delih spremlja naslovni lik Billa Haderja, ostarelega morilca po naročilu, ki med neko zadolžitvijo v Los Angelesu nepričakovano odkrije svojo strast do gledališke igre. • Novi deli vsak ponedeljek ob 21.30 na HBO. | Na voljo tudi na HBO OD in HBO GO.

Silicijeva dolina S5 (Silicon Valley V)

V značilno obešenjaškem slogu avtor Mike Judge (King of the Hill, Beavis and Butt-Head) prinaša peto sezono za emmyja nominirano komično serijo Silicijeva dolina – skupaj z vsemi nedružabnimi čudaki, ki hodijo po njej. • Novi deli vsak ponedeljek ob 21. uri na HBO. | Na voljo tudi na HBO OD in HBO GO.

NEDELJSKE PREMIERE NA PROGRAMU CINEMAX

Thelma (2017)

Thelma, zmedeno in verno dekle, si noče priznati čustev do prijateljice, ki je zaljubljena vanjo. Njene potlačene, nezavedne psiho-kinetične moči zato izbruhnejo kot nenadzorovani izpadi z uničujočimi posledicami. • Premiera: 6. maja ob 20. uri na Cinemax.

Trainspotting 2 (T2 Trainspotting, 2017)

Težko pričakovano nadaljevanje uspešnice oskarjevca Dannyja Boyla o pasteh divjega življenja na robu razuma, pri katerem je režiser Revnega milijonarja znova združil moči z Ewanom McGregorjem in drugimi člani izvirne igralske zasedbe njegovega kultnega filma. • Premiera: 13. maja ob 20. uri na Cinemax. | Film bo na voljo tudi na HBO OD in HBO GO.

Čudež na reki Hudson (Sully, 2016)

Clint Eastwood in Tom Hanks prinašata zgodbo pilota Chesleyja Sullenbergerja, ki je po okvari motorjev leta 2009 zaslovel z zasilnim pristankom na reki Hudson v New Yorku, nato pa se je znašel sredi preiskave o vzrokih za nesrečo. • Premiera: 20. maja ob 20. uri na Cinemax. | Film bo na voljo tudi na HBO OD in HBO GO.

Računovodja (The Accountant, 2016)

Ben Affleck je matematični genij in avtist, čigar mirna in obvladana zunanjost skriva temačno skrivnost: pod krinko računovodskega podjetja v manjšem kraju opravlja knjigovodske posle za nekatere največje zločinske organizacije. • Premiera: 27. maja ob 20.00 uri na Cinemax. | Film bo na voljo tudi na HBO OD in HBO GO.

SOBOTNE PREMIERE NA PROGRAMU CINEMAX 2

Moški ne jočejo (Muškarci ne plaču, 2017)

Manj kot dve desetletji po koncu vojne v Jugoslaviji se skupina veteranov zbere v odmaknjenem gorskem hotelu na skupinski terapiji, ki jo priredi mednarodna mirovna organizacija. Ni pričakovati, da so se strasti polegle. • Premiera: 5. maja ob 20.30 na Cinemax 2. | Film je na voljo tudi na HBO OD in HBO GO.

Več kot dovolj (More Than Enough, 2017)

Dekle z duševno neuravnovešeno materjo, ki jo pogosto ustrahujejo, se naposled zlomi. Zatočišče najde v družbi ekscentričnega in premožnega samca, ta pa jo spodbuja, naj verjame vase in najde lasten izraz. • Premiera: 19. maja ob 20.30 na Cinemax 2. | Film bo na voljo tudi na HBO OD in HBO GO.

Aritmija (Arrhythmia, 2017)

Oleg je nadarjen bolničar. Njegovo reševalno vozilo drvi od enega nujnega primera do drugega, kjer so ogrožena življenja. Oleg skuša vselej narediti nemogoče, vse drugo – tudi kariera, družina in lastno življenje – lahko počaka. • Premiera: 12. maja ob 20.30 na Cinemax 2. | Film bo na voljo tudi na HBO OD in HBO GO.

1945 (2017)

Nekega avgustovskega dne leta 1945 na Madžarskem se vaščani pripravljajo na poroko sina mestnega uradnika. Medtem na železniško postajo prispeta Juda in ljudje se bojijo, da sta dediča deportiranih Judov iz njihove vasi. • Premiera: 26. maja ob 20.30 na Cinemax 2. | Film bo na voljo tudi na HBO OD in HBO GO.

Programska opcija HBO na televiziji Telekoma Slovenije Programska opcija HBO vam ponuja pet kakovostnih filmskih programov (HBO, HBO 2, HBO 3, Cinemax in Cinemax2), ki so dostopni tudi v visoki ločljivosti (HD). Poleg petih programov sta brezplačno na voljo tudi spletna videoteka HBO GO in klasična televizijska videoteka HBO On Demand, kjer si lahko vse vsebine ogledate brez dodatnega plačila. HBO in Cinemax v vaše domove prinašata največje filmske uspešnice, nagrajevane serije iz izvirne produkcije, filmske klasike, festivalske filme, evropske in svetovne filme, prenose posebnih dogodkov in največje zvezde.

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: HBO/HBO HD 6 in 201/202 HBO 2/HBO 2 HD 204/205 HBO 3/HBO 3 HD 206/207 HBO On Demand 203 HBO GO 240 Cinemax/Cinemax HD 208/234 Cinemax 2/Cinemax 2 HD 209/235