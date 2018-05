Toplejša različica hladnega skandinavskega noirja #video

TV Telekoma Slovenije

Čeprav se začetni prizor skandinavskega trilerja Odvetnik (The Lawyer) začne s surovo smrtjo dveh ljudi v eksploziji avtomobilske bombe, to vseeno ni klasičen skandinavski noir, temveč toplejša različica severnjaških kriminalnih zgodb.

V videoteki Pickbox na televiziji Telekoma Slovenije si že lahko ogledate celotno prvo sezono vznemirljive skandinavske serije Odvetnik.

V središču dogajanja je Frank Nordling (Alexander Karim), mlad in perspektiven odvetnik, ki je bil skupaj s svojo sestro Saro (Malin Buska) v otroštvu priča smrti staršev in žrtev prej omenjene avtomobilske bombe.

Ko izve, kdo je kriv za smrt njegovih staršev, ga nič ne more ustaviti, da se ne bi maščeval.

Sanjska vloga za vsakega igralca

Serija temelji na romanu znanega pisatelja skandinavskih romanov Jensa Lapidusa, avtorja trilogije The Easy Money, ustvarila pa sta jo režiser in scenarist priljubljene skandinavske serije Most Hans Rosenfelt in Michael Hjorth.

Scenarij serije Odvetnik je ob prvem branju navdušil tudi glavnega igralca, 42-letnega Šveda Alexandra Karima:

"Ko sem prvič slišal za Odvetnika, sem takoj vedel, da moram sprejeti delo. Nepopisen privilegij je delati z večplastnim materialom, kot je ta človeška drama, ki je hkrati tudi silovit in energičen triler. To je sanjska vloga za vsakega igralca."

Kdo je odgovoren za družinsko tragedijo?

Dogajanje je umeščeno v Malmö in Köbenhavn, začetek serije pa se zaplete tako, da Frank odkrije, da je zelo pomembna stranka njegove odvetniške pisarne najverjetneje odgovorna za tragedijo njegovih staršev.

Obseden z maščevanjem zakoraka v kriminalno podzemlje, ta pa se vplete tako v njegovo zasebno kot poslovno življenje. Tako se začne nevarna igra, kjer že najmanjša napaka lahko pomeni njegovo smrt.

Drugačna podoba skandinavskega noirja

Poznavalci skandinavskih kriminalnih serij bodo opazili, da se serija Odvetnik od drugih serij te vrste razlikuje po prizorih privlačne pokrajine, moderne arhitekture in bogatega notranjega dizajna.

Jens Lapidus, avtor knjižne predloge in eden od ljudi, ki je skrbel za koncept serije, je prepričan, da se mora pri snemanju upoštevati tako umetnost kot resničnost.

V tej nevarni igri maščevanja lahko že najmanjša napaka pomeni junakovo smrt.

"Vedno mora obstajati ravnotežje med resničnim življenjem in dramatičnimi učinki. Zato so v nekaterih segmentih posnetki, ki se morda ne bi zgodili v resničnosti, po drugi strani pa je veliko situacij, ki resnično opisujejo pravo življenje," je dejal Lapidus.

Obsedenost s pristnostjo kot poklicna deformacija

Ta je še pojasnil, da je njegova obsedenost s pristnostjo pravzaprav poklicna deformacija, saj je več kot 15 let delal kot odvetnik kazenskega prava.

"Najlepši način, kako povedati zgodbo o maščevanju, je, če jo poveš skozi pravo in v njej zajameš bistvo odvetniškega posla," je še dodal Lapidus in nam dal odličen vpogled v vznemirljivo serijo.