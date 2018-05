Preverite, kaj se dogaja v skrivnem kampu X

Maj na Epic Drama

Serija Četa X je navdih našla v izjemnih resničnih zgodbah in pripoveduje o začetkih vohunstva, o ambicioznem svetu blišča, poguma in različnih pripravic, o rojstvu množične propagande, prvih bojih proti terorizmu ter o herojih, ki so si prizadevali spremeniti svet. │ Foto: Sony Pictures Television

Četa X

To napeto vohunsko serijo, ki je prejela nagrado kanadskega združenja scenaristov in pisateljev, so predvajali po vsej Evropi, Severni in Južni Ameriki ter na Bližnjem vzhodu in Japonskem.

Ob torkih ob 21. uri. │ Sezona: 1. in 2. │ Št. epizod: 18 x 60 min.

Igrajo: Evelyne Brochu, Jack Laskey, Warren Brown, Torben Liebrecht

Serija spremlja zgodbe petih visoko usposobljenih mladih rekrutov – Kanadčanov, Američanov in Britancev – ki so iztrgani iz svojih preprostih življenj in izurjeni kot agentje v kampu X, skrajno tajnem objektu za usposabljanje na obrežju jezera Ontario.

Naši agentje se bodo s padali spustili za sovražnikovo bojno črto, kjer jim grozita mučenje in smrt. Od elegantnih hotelov do pekla na bojišču, voditelji kampa X načrtujejo eno tvegano operacijo za drugo.

Sabotaže, bombe, oboroževanje in urjenje gverilcev, reševalne operacije, prevare in celo umori – občutili bomo adrenalinsko vznemirjenje in hkrati nočno moro, spremljali trk med ideali in čustveno realnostjo vojne brez pravil.

Tudorji

Prva sezona te serije je privabila pred male zaslone milijone gledalcev po vsem svetu. Igralska zasedba je požela številne nagrade, sama serija pa priznanja za izjemno kostumografijo, umetniško režijo, glasbo, fotografijo in vizualne učinke.

Premiera v petek, 11. maja, ob 21.45. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 10 x 60 min. │ Foto: Sony Pictures Television

Igrajo: Jonathan Rhys Meyers, Maria Doyle Kennedy, Natalie Dormer, Joss Stone, Henry Cavill

Angleški kralj Henrik VIII. je bil od samega začetka svoje štiridesetletne vladavine monarh z nenasitnim apetitom in bore malo zanimanja za notranje državne zadeve, zaradi česar ga je kardinal Thomas Wolsey zlahka izkoriščal.

Henrikova velika želja po moškem nasledniku, ki mu ga žena Katarina Aragonska ni mogla dati, je vodila njegov imperij na zgodovinsko potovanje, ki je ogrozilo njegovo oblast, spodbudilo vzpon ljubice Anne Boleyn, ki je bila odločena postati nova kraljica, in sprožilo krvavo protestantsko reformacijo, ki je spodkopala primat Katoliške cerkve v Evropi.

Kljub nasprotovanju vplivnega papeža v Rimu, ambicioznih in pokvarjenih monarhov po vsej celini in celo lastnih podrejenih bo Henrik naredil prav vse, vključno z izganjanjem in ubijanjem najbližjih, da bi uresničil svoje želje.

Poldark

Prvo sezono serije Poldark je spremljalo več kot deset milijonov gledalcev. Ti so bili priča osupljivi novi različici zgodbe, ki temelji na prvih dveh romanih Winstona Grahama o temu junaku.

Ob nedeljah ob 21. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 8 x 60 min. │Foto: ITV Global

Igrajo: Aidan Turner, Eleanor Tomlinson, Heida Reed, Kyle Soller

Ko se leta 1783 Ross Poldark vrne iz ameriške vojne za neodvisnost v svoje cornwalske rudnike, ugotovi, da se je veliko spremenilo. Njegov oče je mrtev, njegovo posestvo je v ruševinah in njegova ljuba Elizabeth je zaročena z njegovim bratrancem Francisom.

Odločen, da ponovno vzpostavi očetovo zapuščino in pomaga ljudem v vasi, Poldark kmalu zaide v težave, ko reši mlado pobalinko Demelzo iz pretepa in poskuša pridobiti nadzor nad rudniki, ki si jih želi prilastiti njegov tekmec, pohlepni in arogantni George Warleggan.