Kaj nam sporočajo živali?

Maj na Viasat Nature

Maja se bomo na programu Viasat Nature pogovarjali z živalmi in spoznavali najbolj zloglasne živalske vrste. │ Foto: Blue Ant Media

Smrtonosni Avstralci (Deadly Australians)

Ob ponedeljkih, od 7. maja, ob 19. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 4 x 60 min.

Dokumentarna oddaja Smrtonosni Avstralci vzame pod drobnogled skrivnostna življenja najbolj zloglasnih – in včasih slabo poznanih – avstralskih ubijalcev, med katerimi so najbolj strupene kače na svetu, smrtonosne meduze, orjaški krokodili in s strupom oboroženi pajki.

Pogovori z živalmi (Talk to the Animals)

Ob nedeljah, od 20. maja, ob 16. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 2 x 60 min. │ Foto: Fremantle

Oddaja Pogovori z živalmi spremlja zoologinjo Lucy Cook na misiji, da bi razvozlala eno od življenjskih skrivnosti: kako komunicirajo živali? Bi lahko, če bi vedeli več, celo govorili z nekaterimi od njih?

Poglobili se bomo v svet živalske komunikacije in potovali po vsem svetu, da bi razkrinkali trdovratne mite in ugotovili, kaj živali v resnici sporočajo – od prevajanja šimpanzovih kretenj in kramljanja s kresnicami do spoznanja, da imajo delfini svoja imena, in celo prisluškovanja zboru povodnih konjev.

Lucy se bo približala živalim iz vsega sveta in nam pokazala, da so njihovi stavki polni informacij, da cenijo svoje prijatelje in da so njihova življenja zelo družabna. Pravzaprav so nam veliko bolj podobni, kot smo si kdaj koli predstavljali.